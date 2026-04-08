神秘模型「Happy Horse」登顶榜首 阿里股价一度升近8%

据内媒报道，Al视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型「Happy Horse」，并且超越Seedance2.0登顶榜首。消息引发市场猜测极可能来自中国团队，并一度估计可能是来自阿里（9988）旗下通义实验室。阿里股价也明显受捧，暂升近8%至127.9元；暂报126元，续升逾6%。

价格仅需seedance一半

报道指出，该模型在画面一致性、运动自然度、音频同步上全面领先，而且价格仅需seedance的一半，但目前为止还不知道该模型出自哪家公司。

根据官网介绍，Happy Horse 1.0是Happy Horse团队推出的官方开源AI 视频生成模型，为一款150亿参数的统一Transformer，可从文本或图像提示联合生成视频与同步音频，具备电影级1080p画质和7种语言的唇形同步能力。