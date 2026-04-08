Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神秘模型「Happy Horse」登顶榜首 阿里股价一度升近8%

股市
更新时间：15:25 2026-04-08 HKT
发布时间：15:25 2026-04-08 HKT

据内媒报道，Al视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型「Happy Horse」，并且超越Seedance2.0登顶榜首。消息引发市场猜测极可能来自中国团队，并一度估计可能是来自阿里（9988）旗下通义实验室。阿里股价也明显受捧，暂升近8%至127.9元；暂报126元，续升逾6%。

价格仅需seedance一半

报道指出，该模型在画面一致性、运动自然度、音频同步上全面领先，而且价格仅需seedance的一半，但目前为止还不知道该模型出自哪家公司。

根据官网介绍，Happy Horse 1.0是Happy Horse团队推出的官方开源AI 视频生成模型，为一款150亿参数的统一Transformer，可从文本或图像提示联合生成视频与同步音频，具备电影级1080p画质和7种语言的唇形同步能力。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
23小时前
01:09
伊朗局势｜特朗普宣布与伊朗停火两星期 伊方：霍峡未来两周可安全通航︱持续更新
即时国际
7小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
23小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT
前TVB「御用富豪」于洋罕现身香港  群星为老戏骨庆生明显消瘦  曾欲追薛家燕现移居加国
前TVB「御用富豪」于洋罕现身香港  群星为老戏骨庆生明显消瘦  曾欲追薛家燕现移居加国
影视圈
6小时前
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
好去处
2026-04-07 13:15 HKT
宏福苑听证会︱第二轮聆讯召开
宏福苑听证会︱消防承办商中华发展：「橡皮图章」式工作广泛存在 点名铜锣湾一大厦︱持续更新
社会
40分钟前
02:00
宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工声称水缸水掣由另一工人关闭 被大律师踢爆即改口：系我闩嘅
社会
3小时前
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
马圈快讯
19小时前
大棋盘｜星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
01:19
大棋盘︱星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
政情
8小时前