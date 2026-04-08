中东有望停火 港股料随外围裂口高开｜古天后

4月8日，大致多云，有几阵雨，部份地区能见度较低。瞓觉前特朗普仲话要消灭伊朗文明，但一觉瞓醒，成个局势360度大转变。美股㖊晚开市前，美伊谈判仍未达成协议，加上美国总统特朗普对伊朗设下停火死线到临前夕，伊朗石油枢纽哈尔克岛（Kharg Island）及其他基建设施据报受袭击，一度令市场担心战事进一步升级，令美股周二股市曾下跌，但其后三大指数回稳。至于纽约期油隔晚一度急升至117.63美元，但其后升势回顺。美市收市，道指报46584，回吐85点或0.18%；标指转升5点或0.08%，报6616；纳指倒升21点或0.1%，报22017。

至今早亚洲时段，过咗美国所定停火死线后，侵侵又喺社交媒体贴文表示，美方同暂停对伊朗轰炸及攻击行动，为期两周。侵侵TACO之际，伊朗一名高级官员向其他媒体称，德黑兰方面正积极考虑巴基斯坦提出嘅「停火两周」请求，当中包括请求伊朗开放霍尔木兹海峡两周以示善意。美伊双方暂时停火，今次唔系特朗普自己单方面吹水，伊朗方面亦有回应，刺激日本股市今早开市日经指数急升逾2000点，而纽约期指则急跌逾一成，重返100美元之下。

美伊暂时停火，今早黑期随亚洲股市及美股指期货急升，目前于25550-25600水平徘徊，预期今早港股裂口高开，不仅收复20日线25300及50周线25350，如能企稳25600水平，有望进一步挑战10周线，即25750水平，不过料25750-25800初步有阻力。而50及100日线即26100水平阻力更大。喺中东战火仍未完全平息下，估计港股仍然会随战事消息上落，本周或先行于25300至26300水平上落。

顺丰同城估值存可观修复空间

呢排个市都仲系受住中东战事消息影响，估计指数都系区间上落住先，资金似乎倾向炒股唔炒市，上个月喺个股分析专栏度推介过嘅吉利汽车（175），呢排表现突出，成为跌市奇葩，今日又睇下啱啱公布完业绩嘅顺丰同城（9699）喺假期前跌市中逆市靠稳，似乎喺11元水平，之前个横行平台区，有唔错支持。睇返公司份业绩符合市场预期，2025收入及经调整净利润分别达228.99亿及4.15亿元，分别增长达45.4%及184.3%。

公司有咁好成绩，系因为喺外卖平台打生打死之际，公司作为内地最大第三方即时配送平台，即时配送业务反而受惠即时零售需求带动录得高增长。而公司嘅全场景能力已构成护城河，无论面向商家（To B）、面向消费者（To C）及最后一公里配送，均见健康成长能力。顺丰同城继续深耕下沉市县，加强县域覆盖，2025年县域收入规模同比保持高双位数增长，日均订单量同比翻倍提升；透过进一步提升乡镇区域覆盖，不断织密其全国性配送服务网络。公司去年成功构建并规模化落地覆盖多AI智能体应用；围绕营销、应答、审核、数据与研发等关键环节展开，全面赋能运营提效与服务升级，AI 智能体应用将持续为公司创造效率与体验优势。无人车商业化落地逐步见成效，令顺丰同城「骑手+无人」混合配送网络其能成为更稳定运力网络，同时兼顾成本及履约效率。

基本因素方面，公司现价市销率大约0.39倍，行业平均估值为1倍，追返个行业平均估值，估值存在唔少修复空间。而普遍啲大行报告都维持顺丰同城买入评级。睇返技术走势，现价买入，用返个10元做防守，目标保守少少睇返13至15元，如果跟返个行业估值修复嘅话，上返17/18元都唔过份。

古天后