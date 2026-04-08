美伊停火恒指大升776点 北水转流出215亿 美团涨一成 专家料投资者逢高减磅｜港股收市

美伊停火两周，并开放霍尔木兹海峡，亚洲股市出现报复式反弹，其中韩国综合指数大升6.9%，创逾三周高位，并为亚洲主要股市中表现最佳。港股长假期复市亦高开高走，恒指全日收报25893点，大升776点或3.1%，创逾一年来最大的单日升幅，大市成交增至3724亿元，惟北水却大幅转流出215.74亿元。

亚洲股市中，韩国综合指数急涨6.9%，为区内表现最佳主要指数，紧随其后是日经平均指数升5.4%，台湾加权指数亦升4.6%。A股三大指数以全日最高位收市，上证指数收报3995点，升2.7%；深成指收报14042点，升4.8%；创业板指数收报3347点，升5.9%。

港股表现亦亮丽，恒指高开656点，其后升幅曾收窄至552点，惟随著科技股升幅扩大，带动恒指最多升818点，全日收报25893点，升776点或3.1%；国指收报8677点，升220点或2.6%；科指收报4923点，升244点或5.2%。

ATMXJ贡献335点升幅

重磅科网股成升市主要动力，AI影片评测平台Artificial Analysis突现神秘模型Happy Horse，超越Seedance2.0登顶榜首，该模型传闻属于阿里巴巴（9988）旗下实验室，阿里巴巴走高6.8%，收报126.5元。美团（3690）大升10.3%，收报88.5元；小米（1810）扬6.1%，收报32.76元；京东（9618）向上3.6%，收报111.9元；腾讯（700）涨3.8%，收报508元。五股合计贡献大市逾335点。

晶片股落镬，天数智芯（9903）飙升33.7%，收报293.8元；华虹半导体（1347）大升14.7%，收报91元；壁仞科技（6082）走高10.7%，收报32.66元；中芯国际（981）弹高10.1%，收报56.15元。

洛阳钼业升近11%冠蓝筹

贵金属价格急升，相关股份跟随升势，洛阳钼业（3993）大升10.6%，收报18.75元，为表现最佳蓝筹股；紫金矿业（2899）升5.3%，收报37.18元；同系的紫金黄金国际（2259）弹高8%，收报190.1元；中国白银集团（815）扬5.3%，收报0.5元。

油价急吐 山东墨龙挫13%

在伊方协调下未来两周霍尔木兹海峡可安全通行，国际油价跌穿100美元大关，石油股逆市下跌。中海油（883）挫3.3%，收报26.12元；中石油（857）下滑2%，收报10.56元；石油设备股山东墨龙（568）泻13%，收报8.04元；百勤油服（2178）大跌11.9%，收报0.26元。

航空股则受惠，国泰（293）涨4.9%，收报11.97元；东航（670）大升8.1%，收报4.02元；南航（1055）向上5.7%，收报4.28元；国航（753）扬5.4%，收报5.06元。

智谱大涨逾11%

个股方面，智谱（2513）正式发布GLM-5.1模型并再度加价一成，股价急升11.5%，收868.5元。Token消耗量正成为AI发展「晴雨表」，Token概念股迅策（3317）大升17.1%，收报232.4元，创上市后新高。泡泡玛特（9992）世界杯联名款再掀抢购热潮，泡泡玛特向上7.6%，收报152.6元。

梁杰文：难言调整完 料25000至27000上落

宏高证券投资经理梁杰文表示，港股反弹主要是中东停战两周的消息，刺激部分短线资金迅速回流炒作，惟港股成交虽有增加，北水却大幅净流出，反映内地投资者普遍采取「逢高减磅」策略，以等待后续更低位置的布局机会，因此料恒指短期内将在25000点至27000点维持上落市格局。

梁杰文续指，中东局势本身仍高度不确定，和谈进展随时可能反复，市场目前仍处于波动的状态，加上腾讯、阿里等蓝筹股业绩表现平平，及它们持续增加AI领域的投资正引来市场对其盈利的忧虑，可能成为后续港股向上的拖累因素，因此暂时不能单凭一日表现就判断港股已完成调整。

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美伊停火两星期，亚太区股市造好，南韩及日本股市今早分别升6.5%及5.1%，港股恒生指数在高开656点后，最多曾升755点，高见25872点；中午收报25821点，升705点或2.81%，半日成交额已达2,005.04亿元。

科指升势更凌厉，半日升206点或4.42%，报4885点。科技股当中，美团（3690）半日大升9.84%，报88.15元。阿里巴巴（9988）及腾讯（700）分别升4.47%及3.12%。京东（9618）升2.42%；同系京东健康（6618）升6.72%。快手（1024）升6.45%；小米（1810）升5.76%。

晶片股受捧 中芯升近9%

晶片股相关落镬，天数智芯（9903）飙29.4%；华虹半导体（1347）大升14.1%；澜起科技（6809）升11.7%；ASMPT（522）升9.34%；中芯（981）升8.92%。「半新股」傅里叶（2625）升13.5%，报104.5元创上市后新高。

油股应声挫 航空股飞天

中东局势缓和令国际油价急挫，中海油（883）及中石油（857）分别跌3.55%及2.04%。山东墨龙（568）挫11.2%；百勤油服（2178）更泻13.5%。

油价向下，航空股受惠，东航（670）升8.06%；国航（753）及南航（1055）均升逾半成；国泰（293）升4%。

山东金升9% 新世界升6%

憧憬美国重拾减息步伐，现货金价升近2%。贵金属相关股亦受捧，紫金矿业（2899）升6.68%；紫金黄金国际（2259）升7.49%；山东黄金（1787）更升8.97%；招金矿业（1818）升6.4%。中国白银集团（815）亦上扬7.36%。

息口敏感的地产股同样受惠，新世界（017）升6.28%；新地（016）升5.03%；恒地（012）升3.53%。

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0930：特朗普「TACO」（Trump Always Chickens Out）再现，宣布同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击，又称这将是一次双向停火。他表示，「我们收到了伊朗方面提出的10点方案，认为这是一份可以用来谈判的可行方案」。伊朗最高国家安全委员会秘书处亦发声明称与美国展开谈判，于周五（4月10日）开始，在巴基斯坦首都伊斯兰堡进行，为期两周。此外，在未来两周内，船只将可安全通过霍尔木兹海峡。

金价银价升 韩股涨近6%

受消息影响，油价应声急挫，WTI原油期货及布兰特原油期货分别跌逾14%及13％；相反，金价上扬，现货金价升逾2.4%至4,820美元，现货白银亦升逾4%至76.34美元；美股三大指数期货则升逾2%至3%。

亚洲股市向好，日经225指数暂升逾4.7%，韩国综合指数更逾5.7%。港股方面，恒指今早高开656点或2.61%，报25772点。蓝筹股中，创科（669）升逾9%；新地（016）及中芯（981）亦分别升8.4%及7.4%。

科网股普遍上扬 腾讯高开逾3%

科网股普遍上扬，阿里巴巴（9988）股价开市升2.9%；腾讯（700）升3.1%；美团（3690）升2.9%；京东（9618）升2.9%；小米（1810）亦升2.1。

相反，石油相关股向下，中石油（857）跌2.7%；中海油（883）跌5.3%；山东墨龙（568）更跌15%。

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专家料阻力位25500至26000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，股市走势由美伊战争主导，关键是会否有一方作出让步，难以估计港股本周表现，但预计港股今日会较为波动，因伊朗会否开放霍尔木兹海峡的结果揭盅，恒指支持位为24200点，阻力位为25500至26000点。

展望本周，中国周五公布3月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国亦同日公布CPI，而香港周四公布上月外汇储备。

SpaceX上市计划再有进展

另一边厢，美国首富马斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX的上市计划再有进展。路透引述消息人士报道，SpaceX于周一召集承销团队举行会议，概述计划细节，而散户在是次首次公开招股（IPO）的占比将会是史上最高，因为冀借此表达知悉散户一直以来对SpaceX和马斯克的支持。

报道又指，SpaceX计划在6月8日IPO路演启动后，举办一场活动邀请1500个散户参加。除了美国散户，欧盟、澳洲、加拿大、日本和南韩的散户都有机会认购IPO。该公司是次上市寻求集资750亿美元，估值高达1.75万亿美元。