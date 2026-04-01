SpaceX据报至少21银行组超级承销团 料6月IPO 估值1.75万亿美元

据路透引述消息报道，SpaceX正与至少21家银行合作筹备IPO，为近年来规模最大的承销团之一，内部代号为「Project Apex」，预计6月挂牌，估值高达1.75万亿美元（约13.65万亿港元）。

大摩、高盛美银及花旗任主承销商

消息指，SpaceX已邀请至少21家银行组成承销团，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行及花旗将担任主承销商，另有16家投行参与辅助角色，包括巴克莱银行、德意志银行、瑞银集团、法国兴业银行、加拿大皇家银行、桑坦德银行、荷兰ING集团、麦格理、瑞穗银行及富国银行等，当中约一半为首次曝光。

路透早前报道指，预计这些银行将在机构投资者、高净值投资者和零售投资者管道，以及不同的地理区域中发挥作用。消息人士又称，计划仍可能调整，或增加投行名单。