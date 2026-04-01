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顺丰同城绩后曾爆升 追落后有值博率｜唐牛

股市
更新时间：08:58 2026-04-01 HKT
发布时间：08:58 2026-04-01 HKT

顺丰同城（9699）公布全年业绩后，股价昨日一度抽高逾7%，其后反复回落，埋单跌1.6%，收报10.81元。股价能够强势，因为有靓仔业绩支持︰集团截至去年底止，全年收入增长45%至229亿元人民币，期内盈利增长1.1倍至2.78亿元人民币，经调整盈利增幅更达1.8倍，至4.15亿元人民币。收入及利润均创历史新高，显示其在即时配送行业中，除了能够保持其龙头地位外，更持续保持高增长及盈利能力。

事实上，集团全场景能力已构成护城河，面向商家（To B）的同城配送服务收入增长60%至107亿元人民币，面向消费者（To C）的同城配送服务收入则升14%至28亿元人民币，最后一公里配送服务收入增长42%至94亿元人民币，三者均见健康成长动力。

突破高位可见13元

国务院反垄断委员会已正式启动对外卖平台「拼补贴、控流量」等问题的调查，令平台行业从昔日「强势」转向「公平竞争」。从中长线角度来看，随着商家话语权回归，第三方即配运力的重要性进一步突显，顺丰同城作为市场少有的第三方即配平台，承接全场景订单，有望直接受惠于即时零售火热需求所带动的即时配送订单高增长的局面。

顺丰同城现价市销率约0.38倍，较美团（3690）市销率约1.24倍，以及行业平均约1.01倍有明显折让，追落后空间不少。用近期低位10元水平作止蚀入场，博反弹有一定值博率，倘能突破昨日高位11.79元，下一站可见13元。

唐牛

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