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特朗普谈判信号提振市场 美股三大指数齐升

股市
更新时间：21:39 2026-03-31 HKT
发布时间：21:39 2026-03-31 HKT

美国总统特朗普释出「谈判缓和」信号，美股开盘全线向上。道琼斯工业平均指数报45724点，升508点；标普500指数报6419点，升75点；纳斯达克指数报21093点，升299点或1.4%。

英伟达斥资20亿美元投资Marvell 股价飙升

英伟达宣布向Marvell Technology投资20亿美元，将其纳入自身AI基础设施生态体系。消息一出，Marvell美股开盘涨10%。此次投资以战略合作为框架，核心在于通过NVLink Fusion将Marvell接入英伟达的AI工厂及AI-RAN生态系统，为客户构建下一代基础设施提供更大选择空间与灵活性。

分析师示警可能还没跌完

投资者正密切关注美国经济韧性，Piper Sandler首席投资策略师坎特罗维兹直言，目前市场属于「单一变数市场」，「如果油价不下跌，市场就不会上涨，就这么简单。」

高盛看好金价 年底目标5400美元

高盛仍看涨黄金，预计年底前金价将达5400美元每盎司，称央行持续购买以及美国今年料再降息两次是主要原因。

巴菲特：估值欠吸引力 静待大跌机会

股神巴菲特表示，当前股票市场估值仍缺乏吸引力，若市场出现大幅下跌，伯克希尔将动用现金。苹果仍是伯克希尔最大单一投资标的。

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