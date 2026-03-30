耀才获蚂蚁正式入主 董事会大换血 叶茂林等辞任 蚂蚁财富海外负责人入局

耀才（1428）公布，蚂蚁集团已完成向主席叶茂林收购50.55%股份，正式入主耀才。耀才新董事会同日埋位，除了行政总裁许绎彬外，叶茂林等董事悉数辞任，耀才同时委任多名蚂蚁系内高层入局。据悉，控股收购完成后改组董事会为业界通行惯例。

耀才收市价报12.65元，跌4%，较入主收购作价3.28元仍高出2.9倍。

行政总裁许绎彬外董事全退任

耀才表示，蚂蚁系的上海云进完成收购50.55%股份，该公司为互联网理财平台蚂蚁财富的股东。

耀才原有董事会成员几乎退任，包括主席叶茂林及陈永诚已辞任执行董事，而余韧刚、司徒维新、凌国辉及黄婷婷已辞任独立非执行董事，主要由于公司控制权变动，有关董事希望投放更多时间于其他事务所致。

四执董及非执董不收薪酬

耀才亦委任郑艳兰为执行董事，黄浩、刘政及林致求出任非执行董事，以及林怡仲、蒋国荣、洪长福及张黔出任独立非执行董事。当中四名执董及非执董，将不会收取任何薪酬。

郑艳兰任蚂蚁财富海外业务筹备组组长

郑艳兰为蚂蚁科技旗下蚂蚁财富海外业务筹备组组长，参与并主导蚂蚁财富的筹备设立，为余额宝、其他多元化基金产品线的创始负责人。

至于黄浩为蚂蚁集团资深副总裁、财富保险事业群总裁；刘政是现任蚂蚁集团副总裁及首席财务官；林致求为蚂蚁集团的副总裁及投资法务部负责人。

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