华沿机器人半日涨逾15% 称强大国际资本支持 「应该会走得非常远」

今日挂牌的4只新股逆市造好，虽然工业协作机器人制造商华沿机器人（1021）较上市价17元低开1.2%，但及后转升，中午报19.66元，涨逾15%，一手200股账面赚532元。该公司主席王光能表示，对上市表现感到满意，形容有非常强大的国际资本来支持公司，华沿机器人应该会走得非常远。

王光能表示，已在内地挂牌的大族激光是公司的早期投资人，现为第二大股东。大族激光在全球有十多万个客户，透过彼此紧密合作可以扩大至中端客户。同时，公司的机械人可以与结合激光技术，用于很多中端场景中，是一个非常好的协同合作。

他指出，是次上市集资所得将重点投入研发，又指人型机械人和具身智能有前景，公司已有好的基础，未来会继续加强，成为行业中的绝对领导者。同时，公司会扩大生产基地，继续国际化的投入。

该公司已在美国、日本、韩国、马来西亚、德国等海外市场有布局。他指出，公司会重点投入经济和工业发达的地区，而2024年逾一半收入来自国际市场，这个趋势愈来愈明显。该股公开发售超购5,058.4倍，抽乙组头的1,500手稳中一手，「顶头槌飞」派2至3手；国际发售超购15.7倍。

德适升逾104% 一手赚5180元

专注于开发医学影像产品及服务的医疗器械公司德适（2526）继暗盘后持续跑出，中午报202.6元，升逾104%，一手50股账面赚5,180元。该股公开发售超购1,072.4倍，抽乙组的1,400手可稳中1手，「顶头槌飞」派3至4手；国际发售超购2.5倍。

极视角愈升愈有 半日涨逾108%

AI计算机视觉解决方案提供商极视角（6636）较上市价40元高开近5成，报59.95元，之后愈升愈有，中午报83.35元，升逾108%，一手50股账面赚2,167.5元。该股公开发售超购4,590.4倍，抽乙组头的3,000手可中2至3手，「顶头槌飞」派3至4手；国际发售超购2.4倍。

瀚天天成公开发售超购49.7倍

碳化硅外延供应商瀚天天成（2726）较上市价76.26元高开44.2%，报110元，其后徘徊该水平上落，中午报102.6元，升34%，一手50股账面赚1,317元。该股公开发售超购49.7倍，抽甲组的40手可稳中1手，「顶头槌飞」派236手；国际发售超购近1倍。

