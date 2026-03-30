新股配发结果文件有误 上市5日才更正 业界叹「开埠以来未见过咁嘅错」

内地网络解决方案提供商飞速创新（3355）上市第5个交易日才更正配发结果文件，但幸好实际分配执行无误。有银行家表示，在此类公告中，保荐人应负上最大责任。证监会及港交所发言人均表示，不会就个别事件作出评论。

飞速创新：分配执行本身无误

飞速创新于本月20日（周五）公布的首份配发结果，存在不合理之处。首先，该份公告显示，受理申请数目（中签者数目）为31,492份，且没有认购者可稳中一手，此意味着只派发31,492手股份，与公开发售部分最终发售4万手有出入。其次，经本报按照通告数据统计，乙组（认购额500万元以上）获接纳申请人（中签者）总数只有5,575人，而非11,492人。

飞速创新上周五临近晚上9时才发出澄清公告，并更新乙组配发结果。其中，乙组中签人数并没有错误，为11,492人；所有乙组申请人都至少稳中1手，抽2,000至4,000手获派1至2手；抽5,000至10,000手获派2至3手；抽2万手的「顶头槌飞」派3至4手。

飞速创新回复本报查询时表示，分配执行本身无误，为前期公告计算时遗漏了「稳中」部分的统计，造成披露口径不完整，应以最新公告所载分配结果为准。

业界：保荐人应负最大责任

有资深银行家表示，上市公司文件由多方人士合力编制且核对，包括保荐人（sponsor）、律师、会计师、财经印刷等，如果其中一个环节出错，便会环环相扣。不过，若果是IPO（首次公开招股）文件，保荐人便是「尾门，有咩错都系赖sponsor」。该名人士认为，以分配公告来说，保荐人应负上最大责任，又分享自己刚入行的工作就是核对资料，而是次联席保荐人为3间投行，即是「大家都唔睇」。

对于现时有团体提倡放宽主要人员同时监督或参与5宗活跃上市委聘项目的限制，该名人士表示支持，但要「做好本分」。

有业内人士形容，「开埠以来，未见过咁嘅错，唔怪得知之前（监管机构）发信俾sponsor（保荐人）提醒质素问题」。证监会年初发通函表示，高度关注去年新上市申请激增期间出现的问题，包括部分上市文件的拟备工作存在严重缺失，保荐人或有失当行为，以及其资源管理严重失误。

今年已有3新股刊发澄清公告

事实上，新股配发结果不时会出现轻微错误，包括字眼或数据，但大多会在上市日或翌日便会刊发澄清文件，以及较少牵涉「香港公开发售的分配基准」章节。年初至今，本港共有34只新股挂牌，当中有3股刊发澄清配发结果公告，包括飞速创新、壁仞科技（6082）及优乐赛共享（2649）。另去年10月挂牌的海西新药（2637）在上市前，曾因需要额外时间完成配发结果的定稿，在获取监管机构批准后，顺延上市时间表。

飞速创新在上周一挂牌，集资逾16.6亿元，估计应付上市开支近1.05亿元，占集资额6.3%，而联席保荐人为中金、中信建投国际，以及招商证券国际。该股公开发售接获近19.7万份申请，超购1,578.7倍，国际发售超购9.9倍。飞速创新首日挂牌较定价41.6元升13.5%；截至上周五累升10.6%。

