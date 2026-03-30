中东战事主导环球市场走向｜古天后

3月30日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势较大。美国与以色列对伊朗的冲突持续，伊朗有核设施遭到美以袭击。以色列国防军宣布，以军空袭伊朗主要导弹和水雷生产设施，亦袭击对方的弹道导弹和防空系统生产基地，伊朗则称以无人机和导弹反击。中东战火下，油价再度急升，加上三艘不同国籍货柜船遭伊朗海军警告后，被迫从霍尔木兹海峡折返，并宣布霍尔木兹海峡已关闭。虽然美国宣称跟伊朗谈判进展理想，但市场已唔再相信特朗普鬼话连篇，尤其当特朗普指将攻击伊朗发电厂及能源基建期限延后10日，但伊朗仍有核设施及钢铁厂受攻击，市场不安情绪升温，加上美长债息攀升，令上周五美股三大指数显著下跌。

局势升级机会率超过50%

「末日博士」、经济学家鲁宾尼表示，特朗普可能升级对伊朗战争，以争取胜利，而非退让并承担对经济和国际秩序造成更严重后果的风险，局势升级的机会率超过50%，可能令美国重蹈20世纪70年代滞胀覆辙。

上周初港股于中东局势升温下急挫，恒生指数一度跌至24203逾八个月低位，虽然周中曾因特朗普表示暂缓对伊朗军事行动以便双方进行谈判，恒指一度连续两日反弹，但伊朗态度强硬，港股再度回软，周五收市仍无法企稳250日线，报收24951，一周累计跌326点或1.28%。至周五晚上油价再度急升，纽约期油重上逾百美元一桶，当晚美股三大指数显著下跌，拖累夜期及ADR回软，今早黑期已跌穿24600水平，料今早港股将裂口低开。

目前环球资本市场仍由中东局势主导，美伊双方谈判并没有任可进展，因双方均提出多项对方必然拒绝嘅谈判条件。《华盛顿邮报》引述美国官员报道，国防部正为处伊朗进行数周地面军事行动作准备，若特朗普选择升级行动，战争将进入更危险新阶段。

期结后有机会再向下寻底

今日为期指结算日，而明日为月结及2026年首季季结，恒生指数连跌四星期后，已全数蒸发年内升幅，去年收市位为25630，今早两日似乎难以重返此关之上，除非中东战事有突破性正面发展。目前市场焦点仍为中东战事，市场普遍预期战事可于4月内缓和甚至结束，能否实现与否，将决定港股能否于第二季起死回生。留意今日大市低开后，能否重返24700水平，有机会因期结关系，港股未必大幅下跌，今日有机会守于24500。

不过，结算过后如中东局势持续恶化，或油价继续高企，恒生指数一直未能重返250日线水平，即25100的话，港股有机会再度向下寻底。 留意本周重要支持24400/24200，跌穿24200下方支持为23800/23500。反弹阻力方面，24900/25100，除非重返25100之上企稳，才机会脱险。至于要扭转目前跌势，至少要重上20日线即25500水平，再收复50日及100日线，方能重拾升浪。

古天后