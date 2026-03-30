恒指半日挫232点 腾讯阿里领跌 铝业及黄金股逆市造好｜港股午市

中东战事持续升温，恒指今早低开419点后，跌幅最多曾扩大至542点，低见24409点，随后跌幅逐渐收窄，中午收报24719点，跌232点或0.93%，半日成交额1,548亿元。科指半日跌81点或1.7%，报4696点。

重磅蓝筹股中，腾讯（700）及阿里（9988）分别跌2.2%及1.9%，连同汇控（005）跌1.8%，为3只主要拖低恒指股份；相反，建行（939）及中石油（857）逆市升1.2%及1.7%，支撑大市。

中国宏桥升逾3% 中铝国际涨18%

此外，中国宏桥（1378）半日升3.4%，成表现最好蓝筹，主因伊朗袭击中东两处铝生产设施，加剧了本已紧张的全球供应形势；消息同样利好相关股份，中铝国际（2068）升18%；中国铝业（2600）亦涨7.9%。

另一方面，金价今早先低后回升，并一度重返4500美元水平，黄金相关股亦见向好，其中赤峰黄金（6693）升6.4%；灵宝黄金（3330）升6.2%；紫金黄金（2259）亦升2.3%。

创新药对外授权总额逾600亿美元

创新药股板块普遍上涨，康方生物（9926）升6.72%；荣昌生物（9995）升6.21%；诺诚健华（9969）升3.74%。消息面上，据国家药监局消息，今年首三个月中国创新药对外授权交易总额超过600亿美元。

不过，科网股集体下跌，除了腾讯及阿里外，百度（9888）跌3.41%；小米（1810）跌1.52%；美团（3690）跌1.34%。

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中东战局持续1个月仍未落幕，战火越演越烈，并演变成冲击全球能源与原料供应的经济危机。恒生指数连跌四星期后，已蒸发年内涨幅，截至上周五累跌678点或2.65%。有分析指出，港股持续受到多重宏观因素影响，短期调整压力显著，后续走势仍将高度依赖地缘政治局势变化，本周或将进一步下试24000点关口。

美伊战事开辟了新战线，胡塞武装加入打击以色列，刺激国际油价向上，布兰特期油及纽约期油均涨逾3%；国际金价则受压，现货金价今早曾跌1.4%至约4,432美元。亚太区股市开市亦向下，其中日股及韩股均曾跌逾4%。美股期货方面，三大指数齐跌约0.6%至0.7%。

铝业股及石油股逆市向上

港股方面，恒指今早低开419点，报24532点。科网股普遍受压，腾讯（700）跌1.7%；阿里巴巴（9988）跌3.6%；美团（3690）跌2.6%；京东（9618）跌3%；小米（1810）亦跌逾2%。蓝筹股中，中信股份（267）及比亚迪（1211）亦分别跌5.2%及4.6%。

铝业股及石油相关股逆市向上，中国宏桥（1378）升逾6%；中海油（883）及中石油（857）分别升2%及1.7%，中港石油（632）更升逾7%。油服股中，山东墨龙（568）及百勤油服（2178）亦分别升逾7%及12%。

英矽智能与礼来达成合作

个股消息中，英矽智能（3696）公布与礼来达成一项全球管线授权与AI药物研发合作，有资格获得1.15亿美元首付款，并在后续达成开发、监管及商业化里程碑后获得进一步付款，使交易总价值最高可达约27.5亿美元；此外，英矽智能还将获得基于未来销售额的分级特许权使用费。该股开市报65.75元，升15%。

曾永坚：恒指或下试24000关

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，中东地缘政治局势的不确定性仍在发酵，叠加全球资金避险情绪升温，资金倾向于减持风险资产，港股整体呈现反复向下的运行形态，

对于上周末海湾国家巴林和阿联酋境内两间大型铝厂证实遭到伊朗方面袭击，大行指大宗商品加价将令全球经济受压。曾永坚则指，国际油价等能源价格持续高企，进一步引发市场对全球经济可能因能源成本上升而陷入衰退的担忧，同时美国经济衰退风险上升与通胀预期抬头并存，市场预判美联储年内减息无望，甚至存在加息风险，港股市场亦难以独善其身，或进一步下试24000点关口。

陈乐怡：恒指首要企稳250天线

信达国际研究部助理经理陈乐怡表示，国际地缘政治局势或再反复，市场目前对内地政策持观望态度，企业盈利短期难免受到商品价格、运费上涨挑战，加上北水未见稳定流入，牵制上行空间，恒生指数首要企稳250天线，即25100点附近，否则仍有下行压力。

展望本周，中国将公布3月PMI（采购经理指数）；澜起科技（6809）、智谱（2513）、鸣鸣很忙（1768）及壁仞科技（6082）等公司将密集公布业绩；极视角（6636）、华沿机器人（1021）等新股亦将在本周上市；周五港美股将因耶稣受难日休市一日。

外围方面，美国将公布3月非农及失业率等重磅经济数据；G7财长、能源部长及央行行长将召开会议，讨论释放战略石油储备问题。

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