中东战云未散 全球能源市场动荡 重点港股公布业绩｜一周前瞻

上周末中东两大铝厂传遭打击，战火蔓延，已演变成冲击全球能源与原物料供应的经济危机，全球市场走势亦暂未明。本周将迎来多项经济数据及多间公司的最新业绩，而周五港美股均因耶稣受难日休市一日。

料美国就业市场趋势温和

展望本周，美国3月非农与失业率将左右美联储后续政策预期。市场普遍预期3月就业人数增加4.8万人，失业率预计从4.4%微升至4.5%。汇丰银行经济学家在报告中认为，美国就业市场的基本趋势为温和但正向的增长。

内地3月采购经理指数（PMI）亦将验证节后覆苏成色，中国物流信息中心分析师文韬认为，3月份随著春节假期影响基本消退，各地气温逐步回升，工厂、工地全面开工覆工，经济社会也将回归正常轨道运行。

将讨论石油储备问题

另外，能源市场对停火预期已经降温，布兰特原油较战事爆发以来累计涨幅约60%。G7财长、能源部长及央行行长今日召开会议，讨论释放战略石油储备的问题；美联储主席鲍威尔亦在今日美股开盘后参加一场讨论活动。

4新股接力上市

港股方面，兆易创新（3986）、澜起科技（6809）、中国银行（3988）及壁仞科技（6082）将公布业绩。新股方面，德适（2526）、瀚天天成（2726）、极视角（6636）、华沿机器人（1021）均在今日上市。