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美股标指罕见连跌5周 恐慌指数高企 高盛：沽空压力已近历史极值

股市
更新时间：17:58 2026-03-29 HKT
发布时间：17:58 2026-03-29 HKT

中东战事持续令油价高企，市场担心拖累全球经济，美股三大指数上周五连跌两个交易日，并跌至7个多月以来低位，其中标普500指数更已连续5周下跌，创下1970年以来罕见纪录。不过，据内媒引述高盛交易员指出，虽然美股数据并不乐观，但系统性卖盘近乎耗尽、月底养老金买盘涌现、CTA净空头规模创纪录等讯号，已为潜在反弹积蓄动力。惟该行强调，反弹前提仍是中东局势缓和，故美股整体前景仍然不明朗。

跌浪超2020年疫情冲击

高盛资深交易员Cullen Morgan在一份报告中写道，上周五是近期记忆中最令人不适的交易日之一，其中标普500指数的周线图创下「1970年以来屈指可数的五连跌纪录」，超越了2020年新冠疫情冲击和2025年关税「解放日」的抛售。

该行多项内部指标均显示，市场恐慌程度已处于历史极端，当中对冲基金连续6周净卖出美股，净抛售规模位列过去10年第三大；美国基本面多空净杠杆率本周跌3.1个百分点，创去年4月初关税「解放日」以来最大单周跌幅；高盛美股综合情绪指标跌至-0.9，反映市场整体股票仓位大幅缩减：以及高盛美股波动恐慌指创15年纪录，最新读数达9.2分（满分为10分），并已连续17个交易日处于恐慌区间（8.5分以上）。

短期或出现反弹行情

不过，高盛认为从技术面看，目前沽空压力已接近历史极值，原因包括Gamma空头达到峰值、CTA接近多头反转临界点，以及纳斯达克100指数目前仅不到15%成份股位处50日均线上方，而这一比例历史上曾多次预示短期反弹行情出现。

高盛又指，一个值得关注的结构性特征是，尽管市场体感极度剧烈，收盘价间的已实现波动率仍低于15；然而，标普500一个月隐含波动率已跳升至26，两者价差为「有史以来见过的最宽之一」，表明期权保护需求远超实际价格波动所呈现的程度。

在持续下跌的背景下，报告亦梳理出数个可能改变市场走向的结构性催化剂。该行预计，美国养老金将在月底买入约190亿美元美国股票；自1950年以来，4月标普500平均涨幅为1.35%，在历史上属于季节性较强的月份；以及期权市场对标普500的隐含单周波动仍超过3.4%，为过去五年最大单周隐含波动之一。

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