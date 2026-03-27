车企价格战压缩盈利 比亚迪4年来首次盈利倒退 毛利率降至3年最低

比亚迪（1211）去年纯利362.19亿元（人民币，下同），按年下跌19%，是4年来首次录得下跌，并差过市场预期。末期息派0.358元，去年营业额8039.65亿元，是首度突破8,000亿元关口，但按年仅升3.5%，是6年来最小增幅。毛利率17.74%亦按年收窄1.7个百分点，降至三年低点。

汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入6486.46亿元，增加5.1%；手机部件、组装及其他产品业务的收入1552.37亿元，减少2.7%。

以季度看，比亚迪第四季度少赚38%，至93亿元，营业额下降约14%，至2,377亿元，均低于市场预期。据彭博数据，比亚迪已连续三个季度利润低于预期。

王传福：正经历残酷「淘汰赛」

王传福在主席报告中表示，新能源汽车产业竞争已经白热化，正在经历残酷的「淘汰赛」。该公司指出，中国新能源汽车产业已确立全球领先地位，但今年仍面临多重挑战，市场出现持续的价格战与高度竞争环境，正压缩车企盈利空间。激进的降价策略虽然推动了交付量，使比亚迪超越特斯拉成为全球最大的电动车制造商，但也削弱了盈利能力。

该公司又指，内地「以旧换新」政策与地方性激励的动态优化，可能短期影响消费节奏；同时在产业链方面，关键原材料价格波动、核心零部件的稳定供应形成新的挑战，且地缘政治紧张局势可能加剧海外贸易壁垒，阻碍出口扩张。

全球化战略见效 加速海外本地化

尽管内地市场竞争白热化，比亚迪的海外业务表现亮眼。2025年海外出口量首次突破百万辆，达到105万辆，按年增长约140%，高居中国车企出口榜首。境外营业额达3,107亿元，占总营收比例约38.6%，较上年进一步扩大，国际化收入成为业绩重要增量来源。该集团表示，正持续优化产品品牌矩阵，并加速海外本地化进程，以有效抵御外部冲击，确保在复杂多变的市场环境下实现稳健增长，持续引领行业发展。

今年自动驾驶车迈入商业化阶段

比亚迪又指出，随著首批L3级自动驾驶车型于去年12月获准上路试点，今年产业将迈入有序商业化阶段，加速新能源汽车产品的升级迭代，带领行业产品力整体提升。另外，去年比亚迪研发投入约634亿元，增加17%，创历史最高水平，累计研发投入超过2400亿元。

战争料刺激销量 分析：充电设施需投巨资

由于美伊战争推高油价，电动车销售前景改善，比亚迪港股本月以来上涨近12%，另外同业的零跑（9863）及蔚来（9866）过去一个月亦分别升19%及12.8%。彭博分析师Joanna Chen指，要持续这波消费者对电动车的兴趣，行业需要在充电基础设施上投入巨资，以弥补目前的缺口。