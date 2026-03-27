康健国际转亏为盈赚1400万 股息大增50% 蔡加赞：私营医疗市场具审慎稳健信心

康健国际医疗（3886）去年纯利录得1,437.7万元，成功转盈。派发末期息每股0.18仙，按年增加50%。康健国际主席兼行政总裁蔡加赞表示，对香港私营医疗市场的中长期发展，维持审慎而稳健的信心，将在审慎风险管理前提下，把握医疗服务升级转型及区域协同发展所带来的机遇。

期内该集团收入17.86亿元，如排除日常业务以外的其他收益及亏损，期内经营溢利为3,708万元，大增46.2%。

去年变革之年 全面检视香港医疗服务网络

截至去年底，康健医疗服务中心网络的医生、牙医及辅助服务人员，合共797名，按年减少24名。康健指，去年属变革之年，持续以审慎有序的方式，全面检视及优化其香港医疗服务网络，并于普通科及专科层面推进多项具体营运举措，以提升营运效率及整体服务承载能力。

蔡加赞：康健在行业整合拥相对优势

蔡加赞在业绩报告中表示，该集团凭借覆盖全港的医疗服务网络、成熟的营运管理体系，以及稳固的客户基础，于行业整合及市场竞争加剧的环境下仍具备相对优势；而长远而言，人口老化加速、慢性疾病普及和市民健康意识提升，有利康健于香港和内地的业务发展。

蔡加赞称，将在审慎风险管理前提下，把握医疗服务升级转型及区域协同发展所带来的机遇，巩固核心竞争优势，推动业务稳步扩展，致力实现可持续及具质量的长远发展。

人口稠密及交通交汇点增设多诊室医务中心

康健表示，在香港将持续检视及完善医疗服务网络布局，审慎地于人口稠密及交通便利的交汇点，增设更多多诊室的综合医务中心，以强化规模效应及社区覆盖，预告将于今年第二季在北角增设「康健综合医务中心」，进一步完善港岛区布局。康健又指，将加强与保险公司的业务合作，并积极拓展具医疗保健需求的企业客户，以拓阔收入来源及稳固客源基础，支持香港医疗服务作为旗舰业务的长远及可持续发展。

与Vio深化自营医疗中心协作

康健的香港管理医疗网络业务，由韦予力医务所（Vio）负责经营，期内继续为蓝筹企业、保险公司、政府部门及法定机构，提供体检和医疗计划管理服务。康健指，Vio将深化与该集团自营医疗中心之间的协作，提升市场覆盖及营运协同效益，以支持医疗网络管理业务的长远稳定发展。

对于内地业务，康健表示，在医院管理方面，南石医院将持续推进智慧医疗建设及专科能力提升，以回应人口老龄化及多元医疗需求，支持内地医院管理业务稳步发展；而健康管理方面，该集团各地健康管理机构将持续提升承载能力及服务质素，致力于促进客户人数及人均消费的稳定增长，从而提升整体收入水平及盈利能力。

医疗美容业务TBMG加强使用AI分析

另外，康健指旗下医疗美容及美容保健业务TBMG，将完善客户关系管理系统，加强使用人工智能（AI）和数据分析建设，以深化客户洞察、提升客户留存及促进美容保健与医疗美容服务之间的客户转化。TBMG亦将审慎评估香港及内地市场的并购及战略合作机会，探索跨境业务协同。

康健在期末拥有资产净值33.99亿元，其中包括流动资产净值约13.3亿元，按年增加2.3%；而负债比率为0.36%，大幅降低2.35个百分点。