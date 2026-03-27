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港交所与马交所推联合冠名指数 两地研伊斯兰金融产品合作

股市
更新时间：18:09 2026-03-27 HKT
发布时间：18:09 2026-03-27 HKT

港交所（388）宣布，与马来西亚交易所签署合作备忘录，以增进两地资本市场之间的合作与联系，包括就双重上市、交易所买卖基金（ETF）、指数及投资产品开发，以及就伊斯兰金融产品、碳市场等领域展开合作。两地交易所将推出全新联合冠名指数「香港交易所马来西亚交易所大盘指数」。

指数追踪两地最高市值股份

港交所表示，该指数协助投资者捕捉更多跨市场机遇，追踪于香港及马来西亚上市的60家市值最高公司的表现，两地市场各占30只成分股，指数比重为香港上市公司占约60%，马来西亚上市公司占约40%。

港交所指，此举旨在提升一级及二级市场的流动性，并回应市场对多元化投资产品日益增加的需求。目前于港交所上市的东南亚公司有103家，马来西亚公司占30家。

陈翊庭：区域互联互通取得新进展

港交所集团行政总裁陈翊庭表示，东南亚是全球经济增长最快的地区之一，而马来西亚则位居其核心位置，在创新、消费和资源等领域展现出巨大发展潜力，而港交所则是亚洲最具活力的国际金融市场枢纽，凭借独有的互联互通机制，为投资者开启了连通中国内地机遇的大门。

陈翊庭续说，加强与亚洲各地市场的联系是其战略上的重要一环，随著港交所致力建立多元资产生态圈，积极吸引更多国际资金流入亚洲，尤其是在当前宏观经济不确定性日益增加的情况下，推出联合冠名指数和签署合作备忘录，都标志著区域互联互通取得新进展，并为市场带来实质效益。

马交所CEO：为区域及全球资本搭建桥梁

马来西亚交易所行政总裁法迪尔莫哈末表示，马来西亚资本市场得以稳健发展，主要有赖本地机构投资者鼎力支持，同时在伊斯兰资本市场领域具有领先地位，这些优势令马来西亚交易所成为连接企业与符合伊斯兰教法（Shariah）投资的重要平台，不仅为区域及全球资本搭建桥梁，更成为企业拓展东盟高增长市场的关键门户。

他称，香港交易所马来西亚交易所大盘指数的推出，亦标志著双方在相关谅解备忘录下取得重要的初步里程碑，有助提升马来西亚上市公司在区域投资者心中的市场能见度，同时展现马来西亚资本市场的多元布局。

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