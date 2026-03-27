Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国有行2025年业绩出炉 工行多赚1%派息略增 净息差进一步受压

股市
更新时间：16:55 2026-03-27 HKT
发布时间：16:55 2026-03-27 HKT

国有银行陆续公布2025年业绩，工商银行（1398）去年净利润3685.6亿元（人民币，下同），按年增加0.7%。末期息每股0.1689元，按年增加2.6%，全年共派0.3103元，按年多派0.7%，派息比率31%。

期内工行总收入8013.95亿元，当中利息净收入6351.26亿元，减少0.4%，净息差1.28%，按年收窄0.14个百分点，主要受’受贷款市场报价利率（LPR）下调、存款期限结构变动等因素影响。而手续费及佣金净收入1111.71亿元，增加1.6%。

交行多赚2% 股息少派14%

交通银行（3328）去年净利润956.22亿元，按年增长2.2%。末期息0.1684元，减少14.5%，全年共派0.3247元，按年少派14.3%。

期内交行净经营收入2656亿元，按年增长2.1%，当中利息净收入1730.75亿元，增加1.9%，净息差1.2%，收窄0.07个百分点。手续费及佣金净收入 381.83亿元，增长3.4%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
影视圈
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
4小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
5小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
1小时前
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
01:33
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
即时国际
4小时前
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
即时国际
6小时前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
22小时前