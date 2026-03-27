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关注海外市场波动 平保：投资决策聚焦中长期 今年资本市场整体向好

股市
更新时间：14:57 2026-03-27 HKT
发布时间：14:57 2026-03-27 HKT

中东局势紧张，全球市场波动。中国平安保险（2318）联席首席执行官郭晓涛表示，会密切关注海外市场的趋势波动和资本市场的整体变化，包括美国国债相关动向，但强调平保的投资逻辑是长期的、跨周期的，短期市场波动虽会持续追踪，投资决策却更聚焦中长期结构性变化和底层驱动因素。尽管市场十分波动，惟他相信今年资本市场整体向好。

他指今年充满很多不确定性，资本市场也较为波动，但认为今年资本市场全年整体向好。而集团今年的核心投资思路是「在不确定性中寻找确定性的」。他续指，其投资团队在过去的十几年的投资经历中，累积了多年的经验，在跨越周期、提供稳健可持续的回报方面，已积累了非常多的基础能力。

黄金续为策略性资产配置

黄金投资方面，他说，黄金是其资产配置一个重要的资产类别，从去年初已经开始积极配置一定数量的黄金投资，所以在今天的环境下，黄金带来的投资回报也是达到了预期的效果，未来平保会持续视黄金为策略性的资产配置。

去年平保的保险资金投资组合规模6.49万亿元人民币，较年初增长13.2%；综合投资收益率6.3%，按年上升0.5个百分点。

支持放宽内银「两参一控」

对于监管层面可能放宽有关内地银行「两参一控」的要求，他认为这类举措有利于整个金融行业的规范发展和资本市场的健康运行，故平保对此表支持；同时，平保也会主动加强与监管的沟通，一旦相关政策明确落地，将第一时间开展深入研究，并据此审慎评估、动态优化在银行股及其他金融领域的投资策略。

去年新业务价值增长29.3%

去年平保的寿险及健康险业务新业务价值368.97亿元人民币，按年增长29.3%。副总经理、首席财务官付欣表示，去年前三季度由于监管的预定利率下调，令客户期间释放了大量购买力，而在年底集团则进行一些审慎的假设调整，故造成了有一点影响，但能为未来带来更灵活的空间，并相信今年会有非常强劲的开局。

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