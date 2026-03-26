Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国平安去年纯利增逾6% 末期息增派8% 寿险新业务价值升29%

股市
更新时间：18:43 2026-03-26 HKT
发布时间：18:43 2026-03-26 HKT

中国平安（2318）去年净利润1347.78亿元（人民币，下同），按年增长6.5%。末期息每股1.75元，增加8%，全年共派2.7元，增加5.9%，派息比率为36.4%。

总收入维持逾1.1万亿

期内平保总收入1.14万亿元，按年持平；整体营运利润1344亿元，增长10.3%。按业务划分，寿险及健康险业务营运利润1033亿元，增长7.5%，其新业务价值369亿元，上升29.3%。

至于财产保险业务营运利润169亿元，增长13.2%。该分部中，原保险保费收入3432亿元，按年增加6.6%；保险服务收入3389亿元，增长3.3%。

金融加医疗养老发展空间广阔

平保指，其业务发展将迎来新的机遇，一方面居民健康意识、医疗管理及养老服务需求逐步提升，该集团的「综合金融+医疗养老」服务体系发展空间广阔；另一方面，在宏观政策持续推动下，科技创新力度不断增强，平保加快在金融、医疗等领域模式创新，加速推进生态圈建设，系统性构建AI护城河，赋能业务增长。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
11小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
9小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
7小时前
00:45
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆
突发
8小时前
前台北市长柯文哲遭判17年，褫夺公权6年。
01:02
前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）
两岸热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
宏福苑听证会｜居民难忘法团怪事：有人坚持告前主席贪污 区议员黄碧娇代败诉方缴律师费
社会
7小时前
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
生活百科
7小时前