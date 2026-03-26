中国平安去年纯利增逾6% 末期息增派8% 寿险新业务价值升29%

中国平安（2318）去年净利润1347.78亿元（人民币，下同），按年增长6.5%。末期息每股1.75元，增加8%，全年共派2.7元，增加5.9%，派息比率为36.4%。

总收入维持逾1.1万亿

期内平保总收入1.14万亿元，按年持平；整体营运利润1344亿元，增长10.3%。按业务划分，寿险及健康险业务营运利润1033亿元，增长7.5%，其新业务价值369亿元，上升29.3%。

至于财产保险业务营运利润169亿元，增长13.2%。该分部中，原保险保费收入3432亿元，按年增加6.6%；保险服务收入3389亿元，增长3.3%。

金融加医疗养老发展空间广阔

平保指，其业务发展将迎来新的机遇，一方面居民健康意识、医疗管理及养老服务需求逐步提升，该集团的「综合金融+医疗养老」服务体系发展空间广阔；另一方面，在宏观政策持续推动下，科技创新力度不断增强，平保加快在金融、医疗等领域模式创新，加速推进生态圈建设，系统性构建AI护城河，赋能业务增长。