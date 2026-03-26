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中海物业整体收益上升6％ 全年股息增5.6% 主动退出5560万平米亏损项目

股市
更新时间：17:27 2026-03-26 HKT
发布时间：17:27 2026-03-26 HKT

中海物业（2669）公布截至2025年全年业绩，全年整体收入按年上升6.0%至149.6亿元（人民币，下同），惟纯利按年下跌9.7%至13.67亿元；每股基本盈利为41.62仙，减少9.7%。尽管盈利受压，董事会仍建议派发末期股息每股10港仙，较2024年上升0.5港仙。连同已派发的中期息，当中不含上市十周年特别股息1港仙，本年度股息总额为每股19港仙，较去年上升5.6%。

报告显示，集团年内整体毛利较去年减少3.8%至22.47亿元，整体毛利率由去年的16.6%下降至15%。管理层解释，物业管理行业位处房地产产业链下游，行业处于由增量扩张转向存量提质的转型期。同时，集团加大前期资源投入以提升品质，短期内难免影响利润增长速度。

物业管理服务收益升9.1%

截至2025年底，在管面积较去年底增加8%至477.6百万平方米。期内新增订单达90.9百万平方米，其中85.1%来自独立第三方；新签合约总额约达52.37亿元。同时，为优化业务结构及进行亏损项目治理，集团年内主动约满或退盘的项目面积为5560万平方米。

按业务板块划分，核心的「物业管理服务」收益达117.29亿元，按年升9.1%；「非住户增值服务」收益升6.1%至19.4亿元，主要受惠于港澳地区承接大型政府项目的维修保养工程服务带动；惟「住户增值服务」受内需消费谨慎影响，收益按年跌12%至12.18亿元。

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