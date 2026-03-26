Kimi母企月之暗面据报赴港IPO 中金高盛或任承销商 估值180亿美元

据彭博引述消息报道，聊天机器人「Kimi」母企「月之暗面」（Moonshot AI），正处于考虑在香港进行首次公开招股（IPO）的初步阶段。据悉，月之暗面已就潜在的上市计划，与中金及高盛展开初步接触。不过，目前的讨论仍在进行中，最终会否落实上市，以及具体的时间表及集资规模仍属未知之数。月之暗面及高盛代表拒绝置评，中金则未有回应。

报道指，中国监管机构近期加强对「红筹股」在香港发售股份的审查，即在海外注册以获取外资，但北京当局同时亦积极扶持AI及机器人等领域的本土龙头。月之暗面与DeepSeek、宇树科技等企业齐名，其大模型被视为中国表现最顶尖的产品之一。

事实上，同属内地AI大模型的智谱AI及MiniMax，自今年1月在港挂牌以来股价屡创新高，目前两家公司的市值均已达到约400亿美元。

除了筹备上市，月之暗面亦积极透过私募市场筹集资金。据悉，该公司在今年初完成逾7亿美元融资后，目前正洽商进行新一轮高达10亿美元的融资。此轮扩资将使该公司的估值达到约 180 亿美元。

投资者包括腾讯阿里

月之暗面由清华大学前教授杨植麟创立，其投资者包括阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及5Y Capital等。

该公司今年1月刚发布其旗舰AI模型「Kimi」的升级版K2.5。该模型能透过单一提示语同时处理文字、图像及影片，并为其近期推出的AI代理「Kimi Claw」提供底层算力支持。