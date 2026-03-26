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日清去年多赚65% 对增长前景谨慎乐观 香港市场有利高端产品

股市
更新时间：14:35 2026-03-26 HKT
发布时间：14:35 2026-03-26 HKT

日清食品（1475）去年全年纯利3.64亿元，按年增长64.9%，主要由于营运效率提升及前一年度受到资产减值亏损的非现金费用影响。末期息0.1588元，按年微升0.4%。

香港即食面业务稳健

期内收入40亿元，按年增加5%，毛利率34.6%，增加0.2个百分点。按各业务划分，香港及其他地区业务的收入16.58亿元，增加7.7%，主要由于香港即食面业务表现稳健及其他地区需求增加。中国内地业务收入23.42亿元，增长3.1%，主要由于该公司持续致力拓展内陆地区销量，以及内地业务的销售势头持续。

CEO安藤清隆：中长期收入盈利持续增长

日清食品董事长兼首席执行官安藤清隆表示，对增长前景保持谨慎乐观，同时持续专注于成本控制和营运效率，并指出透过高端化及多元化策略，增强各营运地区竞争力。他称，日清具稳健财务状况、现金流生成能力及强大的品牌认受性，在中期至长期内将具备良好条件，实现收入及盈利持续增长。

内地中产阶级壮大迎巨大机遇

他亦点评各市场表现，指香港政府的相关举措可望支撑经济及家庭开支，为其产品组合持续高端化提供更有利的环境；而内地的中产阶级不断壮大带来巨大机遇；越南蓬勃发展的零售业及韩国对健康的关注，亦将支持该公司战略发展；澳洲对高品质冷冻食品的需求不断上升，亦具有宝贵的增长潜力。

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