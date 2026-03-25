泡泡玛特王宁呻压力大 「业务不只LABUBU」 努力实现不低于20%增长

泡泡玛特（9992）去年纯利升三倍，面对市场对其的增长期望，主席兼行政总裁王宁笑言，过去一年发展迅速，「像是把新手赛车手拉到F1赛场」，坦言感到巨大压力，并指「今年集团将是进站换轮胎，加油的一年」，指今年将追求企业持续健康成长，努力实现不低于20%的增长速度。他又透露，下个月将与京东（9618）等平台合作推出以IP为核心的衍生小家电产品。

泡泡玛特收报168.3元，跌22.5%。

谈及去年LABUBU系列大热，王宁形容其价值似「金矿」，并相信价值挖掘才刚刚开始。他亦表示，「Pop Mart的业务不仅只有LABUBU」，撇除LABUBU带来的增长集团表现依旧亮眼。

对IP营运及孵化越来越有信心

面对市场质疑LABUBU是否只是一阵风潮，王宁指，观察到潮玩正变成越来越多人的生活方式，故对未来是充满期待，亦非常有信心。他又指，集团作为一个平台，擅长于渠道及IP运营，也正变得越来越成熟，并对IP的营运和孵化越来越有信心。

首席运营官司德指，下半年将推出两套LABUBU，其中包括LABUBU4.0系列，年底亦有一套重磅艺术家联名，认为十分值得期待。

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纽约旗舰店年底开 加强Tiktok亚马逊合作

美国市场方面，首席运营官司德表示，过去一年增速超预期，希望未来线下比例能够略高于线上，料今年会超过100间店，第四季度位于纽约第五大道及纽约时代广场的旗舰店有望开业，同时将加强官网后台建设以及与Tiktok、亚马逊的合作。

谈及整体海外业务，首席增长官文德一表示，未来泡泡玛特将以精细化营运为核心，以IP为核心的全球化和集团化战略双轨并行，重点开拓中东、南亚、欧洲、南美市场。他又指出，未来将以这四大地区为中心开拓周边市场，考虑旅游城市及旗舰店项目，复制国内到成熟业务到海外。

关于内地业务，中国业务总裁褚音表示，去年进行了门市的升级以及营运的提效，今年集团将克制开店，主要开旗舰店，且数量不是很大。他又指，泡泡玛特在小红书渠道最早是归属于内容电商，今年或将独立出来，因从最初的1000万业务体量，在10至11个月的运营时间内已经破亿，将成为一个新兴的渠道。

持续优化供应链及设计应对成本压力

价格方面，王宁表示，尽管面临国际局势造成原材料及物流等成本上涨的压力，但已持续优化供应链及产品设计，希望能够维持目前的价格水准。

乐园业务方面，司德表示，目前泡泡玛特城市乐园1.5期施工正顺利进行，预计在今年夏天完成开业，去年乐园在关闭将近一大半区域的情况下，营收及客流表现均超预期，并成功打造星星人明星朋友，目前乐园2期扩建已在规划中，预计于2027年启动建设。

另外，首席财务官杨镜冰表示，集团将新增5月及11月发布业务状况公告。

