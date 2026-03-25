TVB去年转赚5900万 拟改名做「无线集团」 许涛：藉微短剧及艺人资源推动IP变现

电视广播（TVB，511）去年扭亏为盈，录得纯利5900万元，前一年为亏损4.91亿元；继续不派息。另外TVB建议，将集团名称改为「TVB」及「无线集团」，行政主席许涛表示，此举反映该集团重新录得盈利的分水岭，正式演变成「多平台娱乐、媒体集团」，不再依赖单一的电视广播业务，并正透过微短剧及艺人等资源，推动更多知识产权（IP）变现工作，料成为今年增长动力之一。

许涛：改革录结构性成效 今年业绩审慎乐观

许涛表示，TVB将会有一连串新名称的活动，并解释是次改名源于「电视广播有限公司」代表约60年前的定位，而目前需要与时并进，「大部分人认识TVB、无线，但未必个个都识『电视广播』。」他称，TVB经过多年改革，无论在业务地域、产品丰富度、平台互补性等，均已达到结构性成效，预计持续至今年，故对今年业绩审慎乐观，TVB未来亦会在制作模式及产品种类，作出更多新尝试。

TVB表示，改名顺应全球媒体市场发展趋势，作出多平台及多元化业务布局，反映其商业身分、市场定位及未来发展方向。

TVB行政主席许涛（右二）表示，近年均已达到结构性成效，对今年业绩审慎乐观。

将持续输出「爆款」

许涛指出，TVB正推进IP变现，指出从《新闻女王2》的成功模式显示，内容制作应重质不重量，「爆款紧要、持续输出爆款都好紧要，TVB有能力做到」，并指「爆款」塑造新的IP，将可成为未来营运亮点。他又预告，今年正与内地平台合制多部微短剧，较重磅的IP为《金枝欲孽》，而TVB亦一直与其他国内及国际平台商讨，制作更多微短剧。

主动出击制作广告方案

对于广告业务，总经理（商务营运）萧世和表示，去年香港及大湾区市场的表现均良好，但深感TVB的影响力一向远超收视率，故正寻求主动出击，探讨更多流量变现方式，推出更多新产品，例如成立一站式金融媒体服务团队「才骏轩」、整合艺人资源与市场营销方案「TVB艺人创作者网络」等，期望以更高性价比吸引广告客户，推动增长。

谈及AI发展，许涛表示，TVB的工作流程加入AI技术后平均节省成本20至30%，部分工序节省成本更达90%，相信既可释放更多创作力、减少制作成本，同时亦不影响内容质素。

去年电视广告收入增15%

业务方面，期内TVB收入31.92亿元，按年减少2%，EBITDA为3.65亿元，增23.8%。TVB指，地面电视频道来自广告客户的收按年增长15%，主要受大型企业客户强劲广告需求所带动，加之收回广东频道的广告营销权后推出大湾区「B-roll」电视广告产品，其收入贡献增长3倍。有关因素推动电视广播业务实现9%收入增长。

TVB预期，广告客户在面对复杂的形势下将保持审慎态度，但料其电视广播分部的广告收入将保持温和增长，乃受益于市场对其大湾区广告产品认知度的提升，让内地及香港两地的广告客户充分把握人流增加所带来的契机。

今年推微短剧 IP投放于主题乐团

该集团指，一直推动多项措施以提升庞大内容知识产权（IP）的变现能力，尤其是剧集内容，今年预计将推出首批与领先的中国内地短剧内容平台红果合作创作的改编短剧作品，亦正透过对内容IP的授权，积极推动与主题乐园、周边商品、服饰及收藏品等领域开展相关计划，从而于内容制作以外与粉丝和观众建立更多互动。

「新闻女王2」商业表现理想

内地业务方面，TVB指，由于合拍剧产量较2024年减少及整体市场活动放缓，该业务收入出现下滑，但备受期待的剧集「新闻女王2」商业表现理想，成功带来可观广告及赞助收入。

整体成本减5% 不影响质素

TVB指，去年整体成本减少4.9%，同时稳占香港电视收视冠军地位，显示在不影响内容作品的吸引力和质素下，持续致力优化成本结构以提升营运效率。