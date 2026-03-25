泡泡玛特绩后泻20% 依赖LABUBU令市场失望 粉丝感无瘾：「无兴趣再盲目地买」

泡泡玛特（9992）公布全年业绩，纯利127.8亿元（人民币，下同），按年升308.8%；每股基本盈利9.61元，按年升307.2%；派末期息每股2.3817元。有分析指，泡泡玛特仍未摆脱对LABUBU的依赖，尤其去年下半年销售对这个明星IP的依赖程度超过上半年。有曾经热衷抽盲盒的粉丝亦坦言，对LABUBU长期以来的炒风已感到疲劳，「最近网上亦明显多咗人退坑散货」。

泡泡玛特股价最新挫20.7%，报172.2元。

期内，泡泡玛特收入371.2亿元，按年升184.7%。其中，中国业务收益208.5亿元，按年升134.6%，来自海外业务的收益162.7亿元，升291.9%；毛利267.6亿元，升207.4%，主要由于收入增加以及销售成本的控制；毛利率增5.3个百分点至72.1%，主要由于海外销售占比提升拉动毛利率的增长；及采用柔性供应链策略，增强对供应商的议价能力，集中向核心供应商采购以缩减采购成本。

THE MONSTERS晋身「百亿俱乐部」

以不同IP看，该集团指出，年内共有17个艺术家IP收入过亿，LABUBU所属THE MONSTERS系列晋身「百亿俱乐部」，收入141.6亿元，升365.7%，收入占比38.1%；SKULLPANDA系列收入35.4亿元，升170.6%；CRYBABY系列收入29.3亿元，升151.4%；星星人系列收入20.6亿元，升1601.8%。另外，毛绒产品系列实现收入187.1亿元，增长560.6%，首次成为集团收入贡献最高的产品品类。

泡泡玛特表示，去年自主产品收入占总收入的比例为99.1%，自主产品收入增长189.2%至367.9亿元，采取差异化运营策略，持续提升IP热度并积极推动IP商业化，进一步增强IP的生命力。门店数量方面，泡泡玛特指出，截至去年底，集团在全球20个国家，运营630家门店，全年净增109家，运营2637台机器人商店，全年净增165台。

占收入38% 依赖LABUBU增令市场失望

事实上，泡泡玛特收入增长仍主要依赖于LABUBU的销售，该角色去年占公司总收入38%，高于2024年度的23%。DZT Research Private Ltd.分析师Ke Yan表示，下半年销售对LABUBU的依赖程度甚至超过上半年。彭博分析师Peter Tang及Monica Si则指，泡泡玛特在2025年大放异彩之后，「我们认为2026年可能会是一个过渡年，增长更趋正常化。」

晨星公司分析师 Jeff Zhang表示，泡泡玛特下半年收入增长可能未达机构投资者的预期，第四季的急剧放缓加剧了对其主要系列「持续性」的担忧。他还指出，公司派息比率由2024年的35%降至2025年的25%，这是「另一个负面因素」。

粉丝称人气大不如前 「多咗人退坑散货」

有曾经热衷抽盲盒的粉丝坦言，对LABUBU长期以来的炒风已感到疲劳，「经历完去年疯狂炒卖，真系有啲心淡，自己已经无兴趣再盲目地买，最近网上亦明显多咗人退坑散货。」

她续指，虽然最新的LABUBU与Sanrio联乘款依然难买，但即使有炒价都不算太夸张，可见市场对今次新品反应一般，而LABUBU人气亦明显大不如前，「宜家落门市买旧款根本唔使排队，随便你任拣，如果系真正的粉丝，宁愿舒舒服服等买正价。」

泡泡玛特：稳步拓全球业务版图 设线下渠道

展望未来，泡泡玛特表示，IP始终是集团业务发展的核心，将继续通过高质量设计、创意产品和优质服务，向全球消费者传递快乐与美好，使IP成为跨越国界、语言和文化的情感纽带。

该集团续指，将持续丰富IP类型，扩大IP矩阵，与全球艺术家开展合作，继续保持领先的高水准设计创新能力，并稳步拓展全球业务版图，在更多核心城市的地标性位置，开设线下渠道，提升消费者体验与品牌知名度。