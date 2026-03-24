Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海底捞去年少赚14% 派末期息38.4港仙 外卖业务收入翻倍

股市
更新时间：19:16 2026-03-24 HKT
发布时间：19:16 2026-03-24 HKT

海底捞（6862）公布全年业绩，纯利40.5亿元（人民币，下同），按年跌14%；收入432.25亿元，按年升1.1%；每股盈利0.75元，按年跌13.8%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。该集团指出，利润下降主要受翻台率下降，以及产品、场景等创新模式方面的调整影响。

海底捞餐厅年内新开79家

该集团指，年内海底捞品牌共经营1383家餐厅，其中自营餐厅共计1304家，年内新开79家；加盟餐厅共计79家，年内新开21家，年内自营餐厅转加盟45家。

期内，有85家自营餐厅因经营表现未达预期主动关停或因商业地标迁移或设施老旧而搬迁，截至去年年底，除海底捞品牌之外，集团运营20个餐饮品牌，共计207家餐厅。

餐厅表现方面，该集团指，2025年自营海底捞餐厅整体翻台率为每天3.9次，2024年为每天4.1次；全年共接待顾客3.8亿次，较上年下降7.5%。

外卖业务成收入重要支柱

外卖业务方面，海底捞指出，外卖业务（含「下饭菜」）在过去一年录得显著增长，全年外卖业务收入26.6亿元，较上年增长111.9%，实现了「到店+到家」双轮驱动，从拓品类、拓门店、拓时段、拓渠道四个方面全面增强外卖业务的供给能力，全国已完成超过1200个外卖网点的布局，与所有主流外卖平台深入合作。集团表示，该业务已成为收入增长的重要支柱，并将在未来助力优质发展。

已实现AI排班

AI运用方面，海底捞表示，坚信数智化技术是支撑未来海底捞多品牌规模化扩张的核心引擎，已经通过AI算法，初步实现了自动排班、智能化要货及精准库存管理，降低门店运营管理难度。

展望未来，海底捞公布，将持续提升消费者的用餐体验，通过深化洞察和感知消费者的需求、不断提升产品研发能力、不断精进服务能力，满足消费者个性化需求；同时全面推进「红石榴计划」，通过制度创新、人才引进、管理协同等方式，继续多元化的经营战略。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
7小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
5小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
7小时前
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
9小时前
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
9小时前
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
保健养生
8小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
2小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
4小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
11小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
10小时前