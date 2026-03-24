海底捞去年少赚14% 派末期息38.4港仙 外卖业务收入翻倍

海底捞（6862）公布全年业绩，纯利40.5亿元（人民币，下同），按年跌14%；收入432.25亿元，按年升1.1%；每股盈利0.75元，按年跌13.8%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。该集团指出，利润下降主要受翻台率下降，以及产品、场景等创新模式方面的调整影响。

海底捞餐厅年内新开79家

该集团指，年内海底捞品牌共经营1383家餐厅，其中自营餐厅共计1304家，年内新开79家；加盟餐厅共计79家，年内新开21家，年内自营餐厅转加盟45家。

期内，有85家自营餐厅因经营表现未达预期主动关停或因商业地标迁移或设施老旧而搬迁，截至去年年底，除海底捞品牌之外，集团运营20个餐饮品牌，共计207家餐厅。

餐厅表现方面，该集团指，2025年自营海底捞餐厅整体翻台率为每天3.9次，2024年为每天4.1次；全年共接待顾客3.8亿次，较上年下降7.5%。

外卖业务成收入重要支柱

外卖业务方面，海底捞指出，外卖业务（含「下饭菜」）在过去一年录得显著增长，全年外卖业务收入26.6亿元，较上年增长111.9%，实现了「到店+到家」双轮驱动，从拓品类、拓门店、拓时段、拓渠道四个方面全面增强外卖业务的供给能力，全国已完成超过1200个外卖网点的布局，与所有主流外卖平台深入合作。集团表示，该业务已成为收入增长的重要支柱，并将在未来助力优质发展。

已实现AI排班

AI运用方面，海底捞表示，坚信数智化技术是支撑未来海底捞多品牌规模化扩张的核心引擎，已经通过AI算法，初步实现了自动排班、智能化要货及精准库存管理，降低门店运营管理难度。

展望未来，海底捞公布，将持续提升消费者的用餐体验，通过深化洞察和感知消费者的需求、不断提升产品研发能力、不断精进服务能力，满足消费者个性化需求；同时全面推进「红石榴计划」，通过制度创新、人才引进、管理协同等方式，继续多元化的经营战略。