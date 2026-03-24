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蜜雪去年多赚33% 绩后抽升8% 张红甫卸任CEO 转为联席董事长

股市
更新时间：15:19 2026-03-24 HKT
发布时间：15:19 2026-03-24 HKT

蜜雪集团（2097）去年多赚33.1%至58.9亿元（人民币，下同）；收入335.6亿元按年增长 35.2%，均胜市场预期。

业绩公布后，蜜雪集团午后抽升8%，最新报348.6元。

加盟及服务收入增28%

按业务划分，商品和设备销售的收入由2024年的242亿元增加35.3%至2025年的327.66亿元。加盟和相关服务的收入由2024年的6.2亿元增加28%至2025年的7.93亿元，该增加主因门店网络扩张。

商品和设备销售的毛利率由2024年的31.2%下降至2025年的29.9%，主要是由于收入的结构变化及若干原材料采购成本的上升。至于加盟和相关服务的毛利率由2024年的80.4%上升至2025年的82.6%，主要由于加盟门店网络持续扩张，从而增强了规模经济效益。

截至2025年底，蜜雪在中国拥有55,356间门店，较2024年底的41,584间增加33%；不过境外门店由前一年的4,895间，减至4,467间，减幅约8.7%。

CFO张渊转任首席执行官

另外，该公司又宣布，张红甫获委任为联席董事长，并继续担任执行董事；同时，为投入更多时间聚焦于集团长期可持续发展的战略方向，张红甫已卸任首席执行官。他将继续参与集团重大决策，并在集团的战略、文化、公益、创新等关键领域发挥核心领导作用，为集团的长期、稳健发展提供持续支持。

同时，张渊获委任为首席执行官，并将不再担任执行副总裁及首席财务官。
 

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