老铺黄金拟积极境外拓展 日本市场如常推进 内地门店优化为主 

老铺黄金（6181）去年新增10家门店，优化和扩容9家门店，新增门店分别位于香港、新加坡、北京、上海等城市或地区。老铺黄金董事长兼总经理徐高明出席业绩会时表示，今年公司对内地新门店扩张计划持保守态度，今年主要以优化门店为主，如目前在上海5家店中已有4家签订了优化协议，而境外门店拓展计划将会更积极，现时公司已在香港、澳门、新加坡、马来西亚、日本、韩国和泰国等国家和地区进行前期接触，只要符合品牌定位，就会于当地推进新门店拓展。

他续指，公司的国际化进程正按既定战略推进，过程中主要关注产品能否满足境外消费者需求和能否在市场上保持竞争优势等。他透露，对日本市场拓展亦在如常进行当中，没有过多考虑政治因素，相信世界人民都是热爱和平。

承诺融资资金仅用于企业发展

谈及融资计划，徐高明说，公司每一次融资目的都是支持主业发展，90%资金用于足金材料采购，并承诺公司的融资的资金仅用于企业发展需要，将按既定的程序做好公示。他同时强调「公司不需要资金发展时，将不会做任何包括信贷或股权等在内的方式进行融资」。

持续优化产品、渠道和客户管理

近期国际金价出现下跌。徐指出，在金价下行时，挑战的是企业的应对能力和品牌溢价能力，包括企业在顺境或逆境的规划、品牌力、产品力、客户力和渠道销售，相信公司凭借现今自身品牌能力、产品真实价值和审美，以及独特的客户体验和售后服务等，有能力应对金价波动。他还指出，后续将持续优化产品、渠道和客户管理，特别是加强高客（高端客户）管理能力和品牌势能，以维持业绩的增长。

不与国际珠宝品牌比拼高级珠宝

资料显示，老铺黄金消费者与国际奢侈品牌人群高度重合。徐高明表示，「清楚了解高级珠宝不是公司的弱项，意味著公司是赚不到认知以外的钱」，所以公司不与国际珠宝品牌比拼高级珠宝，而是专注黄金领域。他说，自身竞争优势的是10万元以下基本款黄金饰品，而且在这条线上尚未遇到能形成竞争压力的对手，将会继续深造该定位。

老铺黄金最新报625.5元，升11.9%。

