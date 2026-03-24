特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富

美国总统特朗普在社交平台的发文，往往能够影响全球金融市场波动，他周一便发文指美国与伊朗近日举行了「富有成效」的对话，令美股及贵金属市场集体上涨。不过，除了其帖文内容备受市场关注，今次在他发文前15分钟，原油及美股期货市场突然涌现高达近6亿美元（折合约47亿港元）的神秘交易，在特朗普发帖后的一瞬间获利丰厚，引发华尔街交易员强烈质疑事件不寻常，怒轰「有人就这样突然变得非常富有」。

据《金融时报》及CNBC报道，布兰特（Brent）及纽约期油（WTI）市场在纽约时间早上6时49分至6时50分之间，突然出现一波异常活跃的交易行情，约有6,200张期货合约易手，名义价值高达5.8亿美元。同时，追踪标普500指数的期货价格在原油交易完成后随即上涨，该时段内的成交量也显著放大。

原油市场下跌

追踪标普500指数的期货价格上涨

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买美期、沽期油大赚

随后，大约过了15分钟，特朗普在其社交平台Truth Social发文表示，美国与伊朗近日举行了「富有成效」的对话，并宣布暂停对伊朗发电厂及能源基建的打击计划。消息一出，风险资产集体反弹，标普500期货在开市前急升逾2.5%；相反，纽约期油价格急挫近6%。这意味在6时50分买入大量美股期货，并同时卖出原油期货的投资者，在短短几分钟内已获得可观收益。

特朗普发文表示，已与伊朗近日举行「富有成效」的对话

这些在股市与原油期货市场同时出现的成交量异常，引起交易员高度关注，特别是当时市场并没有明显消息面催化因素。再加上，清晨时段的期货市场流动性通常较低，这导致短暂的买卖波动比正常交易时段更为明显。

近期屡现精准大额交易

事实上，多间对冲基金指出，近月在美国政府发布官方公告前，已多次出现类似的大额交易，包括早前预测市场Polymarket上，一系列押注准确预测美国袭击伊朗及委内瑞拉的时机。有投资组合经理表示，这些大额且时机精准的交易已在投资者中引发「一定程度的挫败感」。

另外，一名拥有25年经验的对冲基金投资组合经理直言，「直觉告诉我，这极度不寻常。」他表示，在星期一早上，没有重要数据公布，也没有联储局官员发言。在一个没有事件风险的日子出现如此庞大的交易，而有人就这样突然变得非常富有。

面对外界对官员可能利用内幕消息牟利的质疑，白宫发言人Kush Desai表示，特朗普及特朗普政府官员的唯一焦点，是为美国人民谋求最佳利益。她亦强调，白宫绝不容忍任何政府官员非法利用内幕消息牟利。任何在没有证据下暗示官员参与此类活动的说法，都是毫无根据且不负责任的报道。

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伊朗斥美假新闻操纵市场

值得注意的是，伊朗国会议长Mohammad-Bagher Ghalibaf同日在稍后时间在社交平台X发文，否认华盛顿与德黑兰之间曾进行任何谈判，并斥责美方利用假新闻操纵金融和石油市场，以摆脱美以陷入的困境。伊朗的否认随即令全球股市升幅收窄，能源市场再度出现买盘。

Energy Aspects衍生工具主管Tim Skirrow认为，虽然当时的交易量确实高于预期，但并不算过度异常，很难将这些线索完全串联起来。他指出，近周已有大量资金流入布兰特原油期货与期权市场，在几乎所有人都持有多头部位的情况下，这种剧烈的价格波动几乎是必然的。美国证券交易委员会（SEC）及芝加哥商品交易所（CME）均拒绝就事件置评。

除此之外，一位大宗商品交易员更表示，若以战前本就高度活跃的原油市场成交量来衡量，周一的原油期货卖单规模并不算巨大，但他们注意到欧洲天然气基准价格TTF在大致相同时间也出现了剧烈波动。