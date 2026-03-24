港股终止3连跌 收市升681点 老铺大升近17% 分析：港股再向下机会大｜港股收市

中东战局缓和，亚太区股市反弹，港股表现标青，恒指以接近全日高位收市，报24382，升681点或2.8%，终止连跌3日，累跌1642点或6.3%。大市成交额萎缩至3031亿元，连续4个交易日逾三千亿成交。

三大指数止步3连跌，恒指高开377点，报24759，早段升幅曾收窄至173点，低见24555点。其后，节节向上，曾高见25077点，升694点，终收报24382点，升681点或2.8%。国指收报8499点，升191点；科指收报4830点，升118点。

内地股市午后由跌转升，上证指数收报3881，升68点或约1.8%；深证成指数以全日高位收报13536，升191点或1.4%；创业板指数则报3251，升16点或0.5%。亚太区股市反弹，韩国综合指数收报5553，升2.7%；日经指数报52252，扬1.4%；但台湾加权指数报32612，跌0.3%。

泡泡玛特明放榜 收升7.4%

新消费股业绩造好，老铺黄金（6181）去年度盈利按年飙升2.3倍，而每股派息大增逾88%，消息带动股价收报653元，升16.9％，为表现最好的蓝筹股。蜜雪集团（2097）去年度多赚32.7%，刺激股价收报341.8元，劲升6%。至于周三公布业绩的泡泡玛特（9992）收报217.2元，升7.4％。

ATM升约3% 小米绩前升1.9%

ATMXJ回勇，美团（3690）报79元，升3.2%；腾讯（700）报514元，升3.1%。阿里巴巴（9988）旗下达摩院发布新一代旗舰处理器「玄铁C950」，而阿里收报123.2元，升2.9%；京东（9618）报107.2元，升2%；小米（1810）绩前报32.68元，升1.9%。

蓝筹股方面，国药（1099）收报19.68元，跌0.7%，为表现最差的蓝筹股。汇控（005）收报123.6元，升4%。

凯乐士升84% 一手账赚2808元

两只新股首挂，超购2152.3倍的凯乐士（2729）开市后随即升至全日高位34.98元，较上市价16.66元升1.1倍，中午曾见低位29元，仍升74.1%，之后徘徊至收市报30.7元，升84.3%，一手200股账面赚2808元。该股接获659张「顶头槌飞」，每张派1至2手。

泽景挫37% 「顶头槌飞」蚀22.5万

超购67.9倍的泽景股份（2632）则高开低走，曾较上市价44.2元升3.6%，惟快速回落后窄幅上落，尾市低见27.7元，跌37.3%，终收报27.88元，跌36.9%，一手50股账面蚀816元。该股有6张「顶头槌飞」，每张派276手，以收市价计，每名大户劲蚀逾22.5万元。

李泽铭：250天线阻力大 24200有支持

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，恒指于250天线的位置阻力较大，难以突破，而以美国国债、白银等大宗商品来看，暂时股市、债市和大宗商品投资者均不信任美国总统特朗普可于短期内平息战局。他预计，港股再向下的机会大，恒指于24200有支持，25200为阻力位，又指虽然消费股的业绩较预期好，但行业仍未复苏。

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1220：美伊战事缓和，承接美股升势，恒指今早高开377点，大市升幅一度收窄至173点，低见24555点后再发力，半日升447点或1.84%，报24829点。成交金额1,495.86亿元。

科指半日升67点或1.42%，报4779点。科网股普遍向上，腾讯（700）升1.82%；阿里巴巴（9988）升1.58%；美团（3690）升2.48%；今日将公布业绩的小米（1810）升1.37%。

药明康德（2359）及老铺黄金（6181）绩后分别升8.86%及7.69%。康师傅（322）去年多赚20.5%，半日升6.73%。

恒地（012）去年核心基础盈利升6%，中午收报30.48元，升1.53%。

友邦（1299）升5.79%；汇丰（005）任命首位首席人工智能官，半日升2.52%。

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0930：中东紧张局势缓和，美股道指曾抽升逾1100点，国际油价曾挫14%。道指收市升631点或1.38%，报46208点；标指升74点或1.15%，报6581点；纳指升299点或1.38%，报21946点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.86%，报6800点。

美国总统特朗普称，与伊朗进行了「强而有力」的对话，已形成协议要点，美伊可能在5天内甚至更短时间内达成协议，惟伊朗否认与美国展开谈判。

憧憬战事快将结束，纽约期油收市挫10.28%，报88.13美元；布兰特期油收报99.94美元挫10.92%。现货金曾插8.75%，每盎司低见4099.17美元。重磅科技股普遍上升，英伟达涨1.7%，苹果涨1.41%，Alphabet涨0.35%，微软涨0.3%，亚马逊涨2.32%，台积电涨2.8%，Meta涨1.75%，博通涨4.08%。

阿里传发布重要晶片产品

港股方面，恒指高开377点，开报24759点。腾讯（700）升1.92%；小米（1810）绩前升1.06%；美团（3690）升0.26%。阿里巴巴（9988）升1.92%，据报旗下达摩院将发布重要晶片产品，直指AI Agent算力需求。

友邦（1299）升4.28%；汇丰（005）升3.86%；中银香港（2388）升1.92%。

药明康德（2359）升3.99%，该公司去年多赚105.2%，并预计2026年收入增长18%至22%。

老铺黄金去年多赚230%

老铺黄金（6181）高开10.4%，该公司去年赚46.68亿元，按年大增230%，拟派末期息每股人民币11.95元，较前一年每股6.35元大升88%。

北水动向方面，周一南下资金净买入港股297.28亿港元。盈富基金(2800)、南方恒生科技(3033)、恒生中国企业(2828)分别获净买入132.69亿港元、65.33亿港元、48.43亿港元；中芯国际(981)、阿里巴巴(9988)分别遭净卖出5.16亿港元、6,522万港元。

