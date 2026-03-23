恒地去年基础盈利60亿 李家杰李家诚指楼市受惠专才来港 The Henderson出租率95%

恒基地产（012）去年基础盈利60.63亿元，合并收入达661亿元。恒地主席李家杰及李家诚表示，香港继续吸引大量企业前来上市集资，加上政府积极推动多项政策促进经济，包括加速发展北部都会区、输入专才及发展香港成为国际教育枢纽等，相信本港经济将更添活力，本地楼市亦可望因而受惠。

恒地派末期息每股0.76元，按年减少42%；全年共派1.26元，减少30%。该集团解释，由于近期中东局势带来许多经济不明朗因素，即使该集团在近半年销售住宅楼宇的进度理想，但审慎理财起见减派息。去年恒地基础盈利60.63亿元，按年下跌38%，主要由于前一年度录得巨额一次性收益影响。

今年推8发展项目 供应4700伙住宅

期内恒地收入257.41亿元，按年增加2%，连同合营及联营公司的合并收入661.24亿元，减少3.4%。本港物业发展合并收入为152.12亿元，增长23%。该集团指，截至去年底，香港及内地未入帐的自占物业销售金额共127.84亿元，当中约104.36亿元销售金额预计今年入帐；加上今年至今，在香港及内地自占物业销售总额约50.39亿元后，全年入帐金额增至148.3亿元。

恒地计划于今年在本港推售8个发展项目，连同尚余存货，在本港预计有约4700伙，涉约230万平方呎自占住宅楼面面积，以及办公及工业楼面面积约18万平方呎可于今年出售。

零售生意额回升 写字楼租赁初现回稳

去年租金总收入69.16亿元，按年上升1%，收租物业平均出租率93%。恒地指，本地居⺠消费意欲逐步改善，加上访港旅客人数增加，为本港零售市道带来支持，该集团零售物业组合出租率维持高⽔平，而部分核心项目租户整体生意额亦回复增⻑。 至于香港写字楼租赁市场，恒地指初现回稳迹象，当中位于核心区域的甲级商厦，受惠于本港招股集资活动增加，以及股票市场气氛好转，吸纳量及租金均有所回升。

Central Yards获多间跨国企业洽谈

恒地指出，The Henderson出租率目前已达95%；而中环海滨项目Central Yards建筑进展良好，第⼀期商场及写字楼预计将于今年第四季申请入伙纸，并于2027年入伙，目前逾70%面积已获⼀家金融机构签约承租，其余楼面亦获多间知名跨国企业积极洽谈。恒地料经常性租金收入将进⼀步提升。

土储方面，恒地指出，该集团在新界拥有土地储备约4050万平方呎，继续为全港持有最多新界土地的发展商，亦有多个已购入全部业权或达致相关强拍申请门槛的市区旧楼重建项目，预计可提供自占楼面面积合共约160万平方呎，土地资源充裕，足供未来数年发展之用。

另外，李家杰及李家诚表示，今年是恒地成立50周年，至今已累积丰富经验及雄厚财政实力，今后「定将传承半世纪追求卓越之优良传统，为下⼀代缔造更能启发创意、孕育梦想及拓展视野之广阔天地。」