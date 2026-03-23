老铺黄金去年多赚2.3倍增派息 料今年首季净利润逾36亿 恪守高端品牌定位

老铺黄金（6181）公布全年业绩，纯利48.68亿元（人民币，下同），按年劲升2.3倍；每股基本盈利28.35元，按年升近两倍；末期息派11.95元，增长88.19%；收入273.03亿元，按年增长2.21倍。该公司指，集团品牌影响力持续扩大形成的市场绝对优势，带来线上线下店舖整体营收的大幅增长，并印证老铺黄金消费者与 国际奢侈品牌人群高度重合，验证品牌的高端定位。

年内新增10家门店

老铺黄金指，年内新增集团新增10家门店、优化及扩容9家门店，截至去年底止，集团在16个城市共开设45家自营门店，全部位于包括6家SKP系和12家万象城系在内的具有严格准入要求的34家知名商业中心。该集团续指，去年十月在上海恒隆广场店启幕， 标志集团已完成国内十大头部商业中心的入驻。

毛利率曾受金价影响 末季重上40%

该集团指，年内黄金价格持续上扬并在个别时间段呈现急速直线上升，期内集团毛利率较以往略有下滑至约37.6%，但在去年10月第三次调价后，毛利率重回到40%以上，而毛利率的短期波动并未影响集团收益。

推动品牌国际化及全球化

展望未来，该集团称，将始终恪守品牌定位，不断扩大品牌市场势能，持续产品原创设计研发和工艺革新，推进产品持续升级迭代，致力「品牌国际化和市场全球化」的市场战略，打造具有超强竞争力的世界黄金珠宝第一品牌，并对未来增长前景充满信心。

今年首季收入指引达200亿

同时，集团公布，料至今年3月底止第一季度的初步估算财务数据，期内将实现销售业绩约190亿至200亿元、收入约165亿至175亿元，以及净利润约36亿至38亿元。