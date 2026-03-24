明星黄金半新股迎1.7亿股解禁 高位泻逾三成恐未够平 专家教金价捞底部署｜星市攻略

金价近期大幅回调，周一（23日）低位曾见4,098美元，即年内近30%升幅已全数蒸发，且「倒跌」逾半成，连带多只在港上市黄金相关股份受累急跌。其中散户热捧的明星半新股——紫金黄金国际（2259）周一收报169.9元，已从今年1月高位268元累跌逾36%；同时，该股将于下周一（30日）起迎来1.74亿股解禁，究竟股价会进一步下跌？还是坏消息尽出？香港股票分析师协会理事温杰及高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》采访时均表示，对紫金黄金国际采观望态度，并认为金价短期仍有下行压力，但中长线看法相对乐观。

半新股或过度炒作 解禁前先观望

紫金黄金国际将于下周一迎来股份解禁，温杰预计，该股只会面临温和的股价压力。他解释，在市场不想买金的情况下，股份已从高位大幅回落，持货投资者除非进一步看淡后市，否则未必愿意在此位置沽出，因此建议投资者可再留意这几天的市场反应。

梁伟民则持有较审慎态度，并直言目前不会选择紫金黄金国际。他指出，该股于去年9月才从紫金矿业（2899）分拆上市，仍属半新股，股价尚未真正经历过金价大幅调整的考验，加上上市后升幅大幅跑赢同业，担心市场存在过度炒作成份，即使已从高位回调超过30%，也未必一定够便宜。

从估值角度审视，紫金黄金国际以2025年全年盈利计算，现时市盈率达23.7倍，与同业相比未算吸引。梁伟民又列出比较数据：灵宝黄金（3330）预测市盈率约15.2倍；山东黄金（1787）预测市盈率约19.7倍；招金矿业（1818）市盈率则达31.7倍。梁伟民认为，紫金黄金国际短期有股票解禁隐忧，所以更应该观察解禁后情况，才考虑是否买入。

盼金价守4000关 强调长线未见顶

展望金价后市，温杰指目前仍处弱势，初步希望守住每盎司4,000美元关口，但走势仍需密切关注中东局势、油价走向及市场对货币政策的预期。不过他强调，目前调整属短期现象，「以半年至一年的角度来看，我仍觉得金价未见顶」，关键转捩点在于油价能否回落，一旦通胀忧虑消退，市场重燃减息预期，美元便会转弱，对金价将有最大帮助。温杰建议，投资者可等待中东局势明朗化、金价回稳后，才慢慢分注吸纳。

「去美元化」未消失 分3注买黄金

梁伟民则表示，中东局势维持不明朗，资金继续流入美元避险，短期不利于金价；同时，市场因为高油价而担心通胀风险增加，因而预期央行不但不减息、甚至有可能会掉头加息，亦令金价有进一步受压的可能。

但他认为，「去美元化」不会因战争而消失，甚至会加速。他解释，美国在战事中的强硬态度，令盟友的经济及通胀受损，加上突袭行动展示其对国际法规的无视，将促使全球加快分散外汇储备，减少对美元的过度依赖。梁伟民建议，投资者可考虑分三注分段吸纳，金价跌至4,100美元买入第一注，3,900美元买入第二注，3,700美元买入第三注。

纯粹博反弹 实物ETF成首选

若投资者看好黄金板块，梁伟民建议分散买入灵宝黄金、招金矿业及山东黄金，或考虑买入全球金矿股ETF如GDX。他又提到，若投资者纯粹觉得金价跌得够多想博金价反弹，更倾向推荐实物黄金ETF，原因是金矿股同时受股市升跌、市场情绪、开采成本及各国政策等因素影响，未必能百分百跟随金价走势。

偏好有金有铜 母企紫金更佳

温杰则直言，自己会直接选择「妈妈股」紫金矿业，因其同时持有黄金及铜业务，「有金有铜，我觉得这个是最好的选择」。

事实上，紫金黄金国际于2025年9月由紫金矿业分拆上市，完成分拆后，紫金矿业至今仍为最大控股股东。两者最大分别在于业务范畴，紫金黄金业务完全集中于黄金；紫金矿业除了透过持有紫金黄金获取黄金相关业务外，亦涉足铜、锌、银等其他矿物业务。

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