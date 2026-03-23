Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国药称今年没大规模关店计划 健康消费已成刚需

股市
更新时间：14:30 2026-03-23 HKT
发布时间：14:30 2026-03-23 HKT

国药控股（1099）在过去一年半收缩约2,000家直营店，副总裁兼董事会秘书吴壹建表示，今年没有大规模关店计划，仍是提质增效的一年。他又指，目前国大药房与SPS+药房总规模稳定在约1万家，将全面聚焦社区健康服务与医院周边处方外流核心场景。

去年门店减少1,348家

集团公布，截至去年底，国大药店门店数量为8,221家，较上年同期净减少1,348家；专业药房门店数量为1,461家，较去年同期减少183家。

关于人口老龄化，董事兼总经理赵炳祥表示，未来15年每年将有约700万人进入退休阶段，刚性医疗需求持续释放，成为医药市场最确定的增长动力。他又指，居民健康意识与支付能力同步提升，人均卫生支出占可支配收入比重至15.6%，健康消费成为刚需。

展望未来，赵炳祥预计，2026年整体市场将以平稳为主，呈现稳中有升、结构优化的态势。他续指，将深耕网络优势，持续优化分销与物流体系，择优开展并购整合，同步清理低效资产与非核心业务，确保经营发展平稳有序。

去年多赚1.5% 派息增近15%

国药控股公布截至去年底年度业绩，纯利71.55亿元（人民币，下同），按年升1.5%；每股盈利按年升1.3%至2.29元，派末期股息0.69元，按年增14.7%。

期内，收入5,751.68亿元，按年跌1.6%，主要是由于集团医药分销、器械分销业务收入和其他业务分部收入下降所致；毛利率按年跌0.32个百分点至7.25%。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
4小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
6小时前
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
02:03
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
社会
5小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
23小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 13:00 HKT
长者「两蚊两折」4.3实行 孙玉菡：料下年度可节省5.5亿元 限搭240程明年实施
02:03
长者「两蚊两折」4.3实行 孙玉菡：料下年度可节省5.5亿元 限搭240程明年实施
社会
4小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
17小时前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
7小时前
吴婉芳百亿新抱霍咏盈情迷内地型男 竟要求老公胡智略做一事 优雅入马场下场爆笑
吴婉芳百亿新抱霍咏盈情迷内地型男 竟要求老公胡智略做一事 优雅入马场下场爆笑
影视圈
5小时前
高市早苗访美见特朗普夸张高举双手 神还原33年前旧照表情（图辑）
即时国际
6小时前