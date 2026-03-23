国药称今年没大规模关店计划 健康消费已成刚需

国药控股（1099）在过去一年半收缩约2,000家直营店，副总裁兼董事会秘书吴壹建表示，今年没有大规模关店计划，仍是提质增效的一年。他又指，目前国大药房与SPS+药房总规模稳定在约1万家，将全面聚焦社区健康服务与医院周边处方外流核心场景。

去年门店减少1,348家

集团公布，截至去年底，国大药店门店数量为8,221家，较上年同期净减少1,348家；专业药房门店数量为1,461家，较去年同期减少183家。

关于人口老龄化，董事兼总经理赵炳祥表示，未来15年每年将有约700万人进入退休阶段，刚性医疗需求持续释放，成为医药市场最确定的增长动力。他又指，居民健康意识与支付能力同步提升，人均卫生支出占可支配收入比重至15.6%，健康消费成为刚需。

展望未来，赵炳祥预计，2026年整体市场将以平稳为主，呈现稳中有升、结构优化的态势。他续指，将深耕网络优势，持续优化分销与物流体系，择优开展并购整合，同步清理低效资产与非核心业务，确保经营发展平稳有序。

去年多赚1.5% 派息增近15%

国药控股公布截至去年底年度业绩，纯利71.55亿元（人民币，下同），按年升1.5%；每股盈利按年升1.3%至2.29元，派末期股息0.69元，按年增14.7%。

期内，收入5,751.68亿元，按年跌1.6%，主要是由于集团医药分销、器械分销业务收入和其他业务分部收入下降所致；毛利率按年跌0.32个百分点至7.25%。

