油价高企通胀压力升 对后市不利｜古天后

3月23日，大致天晴，日间相当温暖。中东战事持续，由于霍尔木兹海峡变得危险，能源供应受威胁，油价高企下令市场对通胀重燃忧虑，各国央行上周议息，美国联储局保持息率不变，不仅暂时未能减息，更暗示若油价持续高企，有加息可能，交易员将估计今年仅减息一次，转而将今年10月加息机会上调至50%。全球债市遭抛售，债息急升，英国10年期债息升穿5厘，政府借贷成本急升至2008年金融危机以来最高峰。

欧央行4月加息可能性逾50%

市场对英国货币政策预测有分歧，摩通估计英伦银行将于4月及7月各加息一次，每次0.25厘，原本预期今年维持利率不变。另外，欧洲央行周四议息后维持利率不变，但德国央行行长纳格尔称，若物价压力进一步增加，欧央行4月可能需考虑加息；投资者目前预计，欧央行在4月下次会议加息的可能性超过50%。

美联储方面，负责银行监管嘅联储局副主席鲍曼称，仍支持局方今年底前减息三次，并料美国经济今年将保持强劲增长，但关注伊朗战争带来影响。联储局理事沃勒称，由于2月意外出现就业职位流失，原本佢主张减息；但不断加剧嘅石油冲击，以及通胀威胁升温，喺伊朗战争影响变得更加明朗之前，需采取更审慎立场。

与此同时，特朗普表示「我们可以与伊朗对话，但我不想要停火」。路透引述华府官员称，美国正向中东增派数千名海军陆战队员及水兵。特朗普抨击北约盟国对美国及以色列针对伊朗的战争缺乏支持，称这些美国长期盟友为「懦夫」。美国向中东增派海军陆战队员，令市场揣测美国或为地面战作准备，市场认为战事比先前预期拖得更耐。美股上周五显著下跌，道指盘中曾跌652点，低见45369，收市跌443点或0.96%，报收45577；标指跌99点或1.51%，报收6506；纳指跌443点或2.01%，报收21647。

港股料续下试低位寻找支持

港股上周四结束反弹后，连跌两个交易日，恒生指数周五跌223点，盘中一度低见25121，逼近250日线水平，收市报25277，按周跌188点。不过至夜期时段，美国继续下跌，拖累夜期及ADR显著跌穿250日线，失守25000水平，报收24725，今早黑期亦于25700水平徘徊，预料今早港股裂口低开，以周五收市价计，开市将遗下逾400点下跌裂口，即一开市24700-25000水平牛证重货区被回收，将涉及逾3000张期指。料本周各地股市仍会受中东战市所困扰，目前美国或伊朗双方，均摆出一副唔怕持久作战嘅强硬姿态，暂时未有重返谈判桌意图，估计环球股市短期仍承压，港股当然不能独善其身。

本周港股估计将继续下试低位寻找支持，目前下降通道底部刚好于24600水平附近，刚好为目前牛证重货区底部，料恒指触及此水平短线会有反弹，不过上方阻力重重，而25900-26200为近三个月大型成交密集区，相信反弹至此水平阻力甚大。至于今日开市裂口逾400点，估计24600-24700水平或有反弹，回补部份下跌裂口，但回补半个裂口至24900左右，留意能否企稳。如三个交易日内能回补整个下跌裂口重返25100水平，刚好为250日线所在，如未能企稳于25100水平之上，则反弹完成，25200为50周线，料本周重大阻力所在。

古天后