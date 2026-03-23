绩优高息股实战攻略｜唐牛

太兴（6811）上周五在中午时段公布全年业绩，午后一度急插至1.07元，跌幅达7%，其后跌幅收窄至3.5%收市。

「明明业绩表现同盈喜内容差不多，点解都会急跌嘅？」相信最大原因同派息有关。事缘太兴之前两个年度，分别因为踏入35周年及上市5周年派发特别息，以感谢股东一直以来的支持，最新业绩则未见派糖，部份股东或因此沽货离场。

现价息率逾7厘

不过，集团末期息倍增至5仙，全年计共派8.5仙，现价计息率达7.4厘，以一只绩优股来说绝对吸引。碰巧上周五低位，换算股息率达8厘，可能是吸引资金低捞的诱因。现阶段市况风高浪急，未入场的战友，不妨吼实呢个水平，分段吸纳博财息兼收。

唐牛

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