中东局势升温 本周重点关注重磅股业绩和中国两大论坛｜一周前瞻

中东战局正持续升温，霍尔木兹海峡尚未有任何恢复正常运作迹象，预期本周中东战局仍是影响全球金融市场走势的重要因素。除此之外，本周还将迎来中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛、及G7外长会议等重要金融事件，同时小米（1810）、美团（3690）等重磅股业绩亦即将出炉，市场正期待相关事件或业绩能为港股后市带来方向。

小米美团重磅股业绩将出炉 两大论坛召开

本周将踏入「超级财报周」，小米将于本周二（24日）公布去年全年业绩，市场重点关注小米汽车的业绩表现及小米未来的AI、新车、新手机等的规划。另一重磅股美团将于本周四（26日）放榜，早前阿里巴巴受即时零售投资拖累的业绩欠佳，令市场尤其关注美团在该方面业绩的最新情况。老铺黄金(6181)、泡泡玛特(9992）、蜜雪集团(2097)等新消费股和建行（939）、工行（1398）等内银股的业绩亦将在本周公布。另外，一连两日的中国发展高层论坛昨天已开锣，而金融盛事博鳌亚洲论坛亦会随即接棒，即将于3月24日至27日举行。

四新股上市 G7外长会议即将召开

至于新股，国民技术（2701）、飞速创新（3355）、泽景股份（2632）、凯乐士科技（2729)四只新股将分别于今日（23日）和周二在港交所挂牌上市。

外围方面，G7外长会议将于本周四和五举行，以寻求外交途径解决中东冲突；同时本周内将出炉多个重要金融数据，包括本周二还将迎来美国3月制造业和服务业PMI指数，周四的美国初请失业金人数等。

分析：若蓝筹股业绩欠佳 港股或雪上加霜

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示 ，市场现今最忧虑的是中东局势的持续恶化会引发连锁反应，包括能源供应危机、冲击石化产业链，甚至是随著美国通膨数据走强，美联储可能重新加息，并估计市场最可能需要看到的霍尔木兹海峡有恢复的迹象，只有这样才能扭转现持续减持风险资产的趋势。

曾永坚还表示，腾讯和阿里巴巴作为市场最寄予厚望的科技股，其平淡或欠佳的业绩表现已令市场失望，虽然接下来还有美团和小米等科技股公布业绩，但市场对它们并未抱太大期望，意味著即便个别公司业绩略超预期，也难以改变整体港股走弱的趋势。宏高证券投资经理梁杰文则指出，若其后出炉的蓝筹股业绩欠佳，届时或会令现时港股雪上加霜。