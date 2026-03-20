李宁羽毛球器材类市占升至85% 篮球品类续加大投入

李宁（2331）执行董事及联席行政总裁钱炜表示，集团主动放弃单靠服装走量的模式，坚持回归专业器材本质，转型成效显著。钱炜称，「我们走了一条难，但正确的路」。目前李宁羽毛球器材类业务的市场占比已大幅提升至85%，年销球拍高达550万只，钱炜表示，「我们的羽毛球装备，已经逐步不是追赶市场，而是开始领先市场」。

跑步品类收入占比31%

跑步品类同样获得增长，收入占比已升至31%，年销专业跑鞋达2600万双。钱炜称集团已明确目标，将跑步品类「从相对优势转为绝对优势」，力争成为消费者心中第一的专业跑步品牌。户外品类成立仅两年流水规模也突破十亿元，按年增113%。



针对篮球品类行业持续低迷，钱炜表示，「篮球不止损，只会加大投入」。他强调，篮球作为三大球核心板块，战略地位极为重要，集团不会因短期行业低迷削减投入，反而会持续加强研发、体育资源、渠道及营销布局。钱炜亦强调，「企业做的是长远未来，不是只看眼前账面好看」，集团坚持长期主义，主动控量稳价维护品牌价值，静待行业回暖抢占市场份额。与此同时，他说，集团金标系列快闪店效超预期，上海旗舰店即将亮相，高端化布局正稳步推进。

去年纯利29.4亿跌2.6%

李宁2025全年业绩实现收入296亿元（人民币，下同），按年上升3.2%；纯利29.4亿元，按年减少2.6%；每股基本收益113.91分。末期股息每股23.36分，同比增长12.7%。集团整体毛利率49%，轻微回落0.4个百分点。今日李宁股价早段最大升幅13%，高见22.38港元，其后维持升逾10%。

渠道方面，批发渠道收入增长6.3%，收入占比升至46.6%；电商渠道收入上升5.3%，占比维持31%；直营渠道受门店调整及消费场景转移影响，收入下跌3.3%，占比23%。2025年集团门店总数7609家，按年净增24家，李宁主品牌门店调整减少26家，青少年品牌门店新增50家。

重点突破女性与青少年消费群

钱炜表示，未来业绩增量主要来自核心专业品类提质增效、现有7600余家门店店效提升，以及户外、金标等新赛道、新渠道落地放量。

钱炜表示，集团经营基调确立为务实基础、积极拓展，但「稳健不等同保守，该攻则攻、该守则守」。他说未来公司将聚焦核心品类深耕，发力户外等新赛道，重点突破女性与青少年消费群体。

