5新股今起认购 德适一手入场费近5700元 华沿机器人引入10基石投资者

港股今日再有5只新股招股。其中今日（20日）起招股的分别有医学影像产品研发商德适（2526）、中医医院同仁堂医养（2667）、碳化硅外延芯供应商瀚天天成（2726）、AI计算机视觉解决方案提供商极视角（6636）、协作机器人公司华沿机器人（1021），五只新股均于下周三（25日）截止认购，并预期于3月30日挂牌。

德适去年首9个月收入 按年升4倍

德适拟发行799.9万股，一成香港公开发售，招股价介乎95.6至112.5元，集资约7.6亿元，每手50股，一手入场费5681.73元，华泰国际为独家保荐人，是次招股未有引入基石投资者。

德适为一家专注于开发医学影像产品及服务的医疗器械公司。目前已开发出多元化的产品组合，可有效提升诊断效率及服务质量，包括六款医学影像软件产品，为注册阶段核心产品AI AutoVision、一款商业化产品 AutoVision，以及四款临床前阶段候选产品；三款商业化医疗设备；及四款主要试剂及耗材。

业绩方面，收入主要来自医学影像软件及医疗设备、技术许可，以及分析及咨询服务。去年首9个月收入为11.16亿（人民币，下同），按年升469%，毛利为8.47亿，按年升908%。期内亏损为3664.9万元，收窄27.8%。

至于是次所得款项净额用途，约49%将分配至核心产品AI AutoVision的研发及商业化；约10%将分配至其他医学影像软件候选产品及医疗器械的研发；约20%将分配至加强iMedImage基座模型及人工智能技术以及加强技术许可业务；约8%将分配至加强在中国的商业化能力及市场渗透；约5%将分配至扩大在全球市场的业务；及约8%将分配至寻求医疗价值链中的上下游参与者的战略合作及投资机遇。

中国非公立中医院医疗行业龙头

同仁堂医养拟发行1.08亿股，一成香港公开发售，招股价介乎7.3至8.3元，集资约7.71亿元，每手500股，一手入场费4191.85元，中金为独家保荐人，基石投资者为航空港科技资本、Aurora SF，合共认购3.89亿。

同仁堂医养是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。同仁堂医养已建立分级中医医疗服务网络，包括12家自有线下医疗机构及一家互联网医院，以及12家线下管理医疗机构。

按2024年总门诊人次及住院人次计，是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为1.7%。按2024年中医医疗服务总收入计，以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二，其市场规模占同年中国中医医疗服务行业市场总规模的46.5%。

业绩方面，收入主要来自中医医疗服务、管理服务；及销售健康产品及其他产品。去年首9个月，收入为8.6亿（人民币，下同），按年升3.04%。毛利为1.6亿，按年升9.87%，期内利润为2400万，较同期收窄9.8%。

至于所得款项，47.5%将用于扩充中医医疗服务网络；23.6%用于提升中医医疗服务能力； 18.9%偿还若干未偿还银行贷款；10.0%作为营运资金及其他一般企业用途。

全球最大碳化硅外延供应商

瀚天天成拟发行2149.21万股，一成香港公开发售，招股价为76.26元，集资约15.6亿元，每手50股，一手入场费3851.46元，中金为独家保荐人，基石投资者为厦门先进制造业基金，认购7.7亿。

瀚天天成为全球碳化硅(SiC)外延行业的领导者，主要从事用于制造碳化硅半导体器件的碳化硅外延晶片、元件的研发、量产及销售。该公司客户运用碳化硅外延晶片制造功率器件，广泛应用于电动汽车、充电基建、可再生能源、储能系统等 下游应用。根据灼识咨询的报告，自2023年来，按年销售片数计，瀚天天成是全球最大的碳化硅外延供应商，2024年的市场份额超过30%

业绩方面，去年首9个月收入为5.4亿，按年跌33.8%；毛利为1.37亿，按年跌52.02%；期内利润为2115万，按年跌82.1%。

至于所得款项净额，约71%将用于在未来五年以严谨且审慎的方式扩大碳化硅外延晶片产能，以满足不断增长的市场需求；约19%将用于碳化硅外延晶片研发， 以提升技术能力并巩固技术优势；及约10%将用作营运资金及一般公司用途。

极视角一手入场费2020元

极视角拟发行1248万股，香港公开发售占5%，招股价为40元，集资约4.34亿元，每手50股，一手入场费2020.16元，中信为独家保荐人，基石投资者为GKI及政金国际，合共认购4720万元。

极视角是中国一家AI计算机视觉解决方案提供商，为各行各业的企业提供涵盖开发、 部署及管理的端到端企业级解决方案。此外，亦提供具有商业可行性的大模型解决方案， 在赋能企业进行数字化转型方面已成功实现扩张。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的收入计，极视角于中国新兴企业级计算机视觉解决方案市场中排名第八。

业绩方面，首9个月收入为1.36亿（人民币，下同），按年升71.6%；毛利为6114.4万，按年升96.2%；期内亏损为3630万，按年扩大33.7%。

至于所得款项净额， 约60%将用于增强研发能力，包括约40%的所得款项净额将用于大模型及AI基础设施建设；及约20%的所得款项净额将用于升级AI-PaaS中间件；约30%将用于提升商业化能力，包括约25%的所得款项净额将用于建立多元化营销网络；及约5%的所得款项净额将用于实施全球发展战略；剩余款项约43.4百万港元将用于提供营运资金及一般企业用途。

华沿机器人引入十位基石投资者

华沿机器人拟发行8078.5万股，5%香港公开发售，招股价为17元，集资约12.8亿元，每手200股，一手入场费3434.29元，中金及德银为联席保荐人，基石投资者包括HHLRA、广发基金、大摩MSIP、晟信集团、灏浚投资及华泰资本、Eternal Summer、Shrewd Pioneer、全顺、VVC Technology，认购金额合共9840万美元。

华沿机器人是一家协作机器人公司，从事面向工业自动化应用的协作机器人及核心运动部件的研发、生产和销售。根据弗若斯特沙利文，2024年全球协作机器人市场收入达人民币75亿元，占整体全球机器人市场收入人民币4,316亿元的约1.7%。

华沿机器人的协作机器人产品组合分为E系列和S系列两个主要产品类别，二者均集成自研的HRC具身智能控制平台。

业绩方面，去年首9个月收入2.8亿元（人民币，下同），按年增加36.2%，期内由盈转亏，为1558.8万元，较2024年同期录得利润的903.7万元，变动幅度达272.5%。

至于所得款项，约55%将于未来五年用于提升研发能力；约20.0%将于未来五年用于全球业务发展，强化市场领导地位；约15%将于未来五年用于升级并扩建生产能力；约10%将用于营运资金及一般企业用途。

