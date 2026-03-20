恒指跌223点 阿里绩后挫6% 李宁逆市飙9% 专家指通胀忧虑趁机出货｜港股收市

欧美，日本等国公布将准备共同采取适当措施，保障霍尔木兹海峡的航行安全，加上以色列拟暂停攻击伊朗的油气设备，国际油价于亚洲时段回落，不过以业绩差过预期为首的重磅股阿里巴巴（9988）一众科技股拖累大市，恒指周五再跌223点收市，报25277点，连跌两日，累跌748点。大市成交增至3425亿元，逾一周以来最多。北水则大幅转流出210.05亿元。

恒指低开163点，随著油价回落，早段曾转升63点，惟阿里沽压沉重，兼波及同业，恒指再转跌，最多跌379点，全日收报25277点，跌223点。国指收报8574点，跌121点；科指收报4872点，跌123点，跑输大市。

全周计，恒指累跌188点，连跌三周，是时隔一年以来最长的单周跌浪；国指累跌97点；科指累跌105点。宁德时代（3750）累升12.4%，为本周表现最佳蓝筹股；中国宏桥（1378）累跌12.7%为，本周表现最差蓝筹股。

恒指连跌三周 阿里和小米拖累大市逾210点

阿里巴巴（9988）上季经调整净利润167.1亿元人民币，按年下跌67%，差过市场预期，同时各大行下调阿里目标价，阿里巴巴大跌6.3%，收报123.7元；另外小米（1810）新车周四推出，兼宣布未来三年三年在AI 的投入逾600亿元，小米股价泻8.6%，收报33.2元，为表现最差蓝筹股， 上述两股合计拖低恒指逾210点。其他科技股亦受波及，沽压沉重。腾讯（700）跌1%，收报508元；京东（9618）挫1.9%，收报108.6元；快手（1024）走低2.8%，收报53.8元；美团（3690）跌1.9%，收报79.15元。

汽车股和油金股走势不一 吉利逆市升6.4%

汽车股走势不一。吉利（175）获大行今明两年上调盈利预测，同时旗下极氪新车市场销售热烈，吉利逆市升6.4%，收报19.52元；理想（2015）涨1.2%，收报66.8元；比亚迪（1211）走高0.6%，收报103.8元；蔚来（9866）下滑1.3%，收报46.52元；小鹏（9868）绩前大跌5.1%，收报71.6元。

于亚洲时段，国际油价回落，则金价则见回升。惟油金股各自发展，中海油（883）升2.7%，收报30.38元；中石油（857）涨1.7%，收报10.91元；紫金（2899）跌1.4%，收报34.22元；同系的紫金国际（2259）扬5.5%，收报176.1元。

李宁去年业绩胜预期 股价逆市升8.6%

外电报道，电车巨头特斯拉正寻求从中国供应商手中采购价值29亿美元的光伏生产设备。港股光伏太阳能走强，钧达股份（2865）涨1.3%，收报35.64元；信义光能（968）扬3.3%，收报3.44元；福莱特玻璃（6865）升2.1%，收报9.59元。

个股方面，李宁（2331）去年业绩胜预期，兼绩后获大和、里昂唱好，股价逆市走高8.6%，收报21.44 元，为表现最佳蓝筹股；瑞银指，联通（762）季绩未达市场预期，股价挫3.3%，收报7.29 元。

黄敏硕：恒指或要至24500点才有支持

王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕表示，市场正借阿里巴巴等业绩消息进行调整，加上国际油价的升高愈发引起市场对于全球经济的通胀忧虑，因此港股周五继续向下。他续指，预期短期内港股业绩的情况和美国等国家地区的通胀变化是影响港股走势的重要因素，若短期内恒指失守25000点关口，或要回落至24500点才有一定支持。

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港股好淡争持，恒指今早低开163点后，曾倒升63点，其后转跌最多203点，中午收报25340点，跌160点或0.63%，成交额1,541.96亿元。

科指半日跌84点或1.71%，报4911点。腾讯（700）跌0.48%；美团（3690）跌1.85%；京东（9618）跌3.61%。阿里巴巴（9988）绩后曾挫6.4%，低见123.5元，中午收报124.4元，跌5.75%。

小米新SU7开售34分钟订单1.5万张

小米（1810）发布新款SU7，据报开售34分钟内，确认订单已达1.5万张，惟股价曾挫7.2%低见33.68元。中午收报33.8元，跌6.93%。

吉利（175）获大行今明两年上调盈利预测，半日升6.97%。其余汽车股，理想（2015）升3%；比亚迪（1211）升1.84%；蔚来（9866）及小鹏（9868）分别跌0.17%及3.38%。

李宁（2331）绩后大升10.6%，报21.86元。大和、里昂的报告均指李宁业绩胜预期，分别维持「买入」及「持有」评级。

联通遭削目标价 半日跌逾3%

联通（762）半日跌3.84%，去年全年纯利升1%至208.2亿人民币，末期息降至13.29分人民币；里昂指去年下半年表现令人失望，目标价由11元降至8.8元。

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0930：国际油价周四先升后跌，美股先挫后回稳，道指早段一度滑落491点，收市跌203点或0.44%，报46021点；标指跌18点或0.27%，报6606点；纳指跌61点或0.28%，报22090点，反映中国概念股表现的金龙指数跌1%，报6945点。

布兰特期油周四曾急升至119.13美元，后因一系列消息影响，大幅回落，收报108.65美元。据报法国、英国、德国、意大利、荷兰和日本准备共同采取适当措施，保障霍尔木兹海峡的航行安全。以色列总理内塔尼亚胡亦称，以方将暂停空袭伊朗能源设施。美国财政部长贝森特受访时表示，或通过释放战略石油与解除部分伊朗石油制裁来平抑油价。

另外，市场预期联储局年内或减息无望，黄金急挫至近4500，白银一度重挫12%。

港股方面，恒指今早低开163点，开报25337点。腾讯（700）跌1.55%，报505元；京东（9618）跌2.07%；美团（3690）则升1.05%。

阿里巴巴（9988）绩后挫6.43%，报123.5元。上季经调整净利润167.1亿元人民币，按年下跌67%；收入2848.43亿元，按年增长2%，均差过市场预期。

小米低开2.25%

小米（1810）正式发布新一代电动车「小米SU7」，董事长兼首席执行官雷军表示，未来3年预计在大模型、具身智能、AI应用等领域至少投入600亿元人民币，今年在AI领域的研发和资本投入将超过160亿元。今早股价低开2.25%。

长和（001）及长实集团（1113）绩后分别升1.75%及0.26%。长和去年全年基本盈利223.1亿元，按年增长7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%。长实集团去年投资物业重估前溢利119.6亿元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%。

李宁绩后升7%

李宁（2331）高开7.84%，去年全年赚29.4亿元人民币，按年下跌2.6%。

国际油价今早继续下滑，中海油（883）跌2.36%，中石油（857）跌0.46%；山东墨龙（568）挫7%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股261.9亿港元。盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别获净买入146.51亿港元、53.23亿港元、34.28亿港元；小米集团(1810)、中芯国际(981)分别遭净卖出8.72亿港元、2.18亿港元。

