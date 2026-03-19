中联通去年纯利增1% 全年息多3% 董事长：严控资本开支聚焦算力投资

中联通（762）去年全年纯利208.16亿元（人民币，下同），按年增长1%。末期息派每股0.1329元，连同中期股息0.2841元，全年股息合计0.417元，按年提升3.1%，派息率提升至61.3%。

战略新兴产业收入占逾86%

中联通董事长兼首席执行官董昕表示，公司把握新一轮科技和产业创新机遇，落实「人工智能+」行动，其战略性新兴产业收入占比超过86%；而算力业务收入占比达15.4%，较前一年提升1.1个百分点，人工智能收入按年增长147%。至于国际业务收入136亿元，按年增长逾9%，董昕坦言「这个数我们不太满意，希望未来能够有两位数的增长。」

中联通董事长兼首席执行官董昕表示，今年资本开支将控制在500亿元左右，其中算力投资占比将超过35%。

今年资本开支约500亿 算力投资占比逾35%

去年全年资本开支542亿元，占服务收入比例降至16%，中联通指，通过深化共建共享、打造极简网络，年化节省营运成本13.5亿元。董昕预计，今年资本开支将控制在500亿元左右，其中算力投资占比将超过35%，直言「除非是重大可盈利或必须务劳的项目之外，我们将要严格控制下去。」

中联通去年算力业务收入占比达15.4%，较前一年提升1.1个百分点，人工智能收入按年增长147%

服务收入微增至3477亿

期内中联通营业收入3922.23亿元，按年上升0.7%；当中服务收入为3477.38亿元，增长0.5%，销售通信产品收入444.85亿元，增长2%。

用户总量突破12亿

中联通去年连接用户总量突破12亿户，按年增长1.1亿户，其中移动和宽带用户净增超过2000万户，融合业务渗透率超过78%，融合套餐每户平均收入ARPU保持100元以上。至于物联网规模突破7亿户，车联网市场巩固领先优势。网络覆盖方面，移动网络人口覆盖率超过99%，5G-A基站部署超过330个城市，万兆光网在100多个城市试点商用。