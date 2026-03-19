中东风险敞口占比极低 友邦：未因地缘政治大幅调整投资组合

地缘政治动荡持续，友邦保险（1299）首席投资总监康礼贤(Mark Konyn)表示，会管理好地缘政局带来的影响，集团亦没有直接的投资在伊朗，以及中东风险敞口占集团极低单位数百分比，对友邦保险的影响都是间接的。

友邦最新报82.9元，跌1.95%。

首席执行官兼总裁李源祥补充道，集团未因地缘政治有大规模调整投资组合，且资产大部份为长期的固定收益投资，将透过严谨管理投资及资产负债配置方案，降低市场波动的影响。

将维持渐进式增派息政策

该集团宣布，今年将展开新一轮17亿美元的股份回购，集团首席财务总监钟家富（Garth Jones）指，现时无论资本和现金流均相当充裕，未来将维持渐进式增加派息政策，亦不排除合适的收购机会。

去年新业务价值增长15%

友邦公布去年全年业绩，录得纯利62.34亿元（美元，下同），按年减少8.81%；以固定汇率计，新业务价值55.16亿元，按年增长15%；年化新保费按年上升9%至94.84亿；新业务价值利润率为58.5%，上升3.6个百分点；每股基本盈利59.1美仙，按年跌5%；派发末期息每股144.08港仙，按年升10%。

内地及香港方面，年内香港业务的新业务价值增长28%至22.56亿元，新业务价值利润率68.5%，上升3个百分点。内地的新业务价值为12.4亿元，按年升2%；新业务价值利润率57.6%，按年升1.5个百分点。

首两月内地新业务价值增20%

李源祥表示，今年首两个月内地新业务价值增长约20%，包括香港在内的多个亚洲地区，销售增长亦强势，未来会继续投资于业务发展，AI的应用进展不影响持续增加人手支撑需求的步伐。

访港内地客新保单38%为新客

区域首席执行官及集团首席分销总监陈荣声表示，内地访港客户投保的期缴保单平均保费由2024年的1.9万元升至2025年的2万元，现时在港有约300万客户，去年本地新增的保单有80%为新客户，而访港内地客的新增保单中有38%为新客户。他又指，去年友邦香港新获批财务策划顾问人数增长12%，2026年将继续扩大团队规模。