保诚去年多赚74% 新业务利润增12% 启动12亿美元回购

保诚（2378）去年纯利按年增74.1%至39.78亿美元，派末期息18.89美分，增16%。期内，以传统内含价值计算的新业务利润按年增长12%至27.8亿美元，得益于年化新业务保费的6%增长及利润率的提升，且19个寿险市场中，有13个市场的新业务利润在年内有所增长。公司指，预期2026及2027年每股普通股股息总额均会增加10%以上，向股东返还额外资本，2026年回购5亿美元股份，2027年计划为6亿美元股份。

料2026年主要指标双位数增长

该公司预计，2026年在包括新业务利润、基于经调整经营溢利的每股基本盈利以及有效保险和资产管理业务产生的经营自由盈余在内的三大关键指标将再下一城，再次实现双位数增长。执行总裁Anil Wadhwani（华康尧）表示，正进一步强化多渠道分销模式，持续推动代理团队专业化，同时拓展我们的健康及保障业务，对2026年实现主要指标的双位数增长轨迹充满信心。

香港业务将持续优质增长

保诚表示，年内香港的新业务利润增长12%，主要来自本地客户及中国内地游客以及代理渠道及银行保险渠道的销售额增长及利润率提升，相信本地和中国内地游客的需求将持续增长，并仍然认为香港业务将持续录得优质增长。

保诚指出，保诚中国内地合资企业的新业务利润增长27%，源自下半年强劲的年化新业务保费增长，将持续推动转型，新代理商招募人数达到双位数增长，并与策略伙伴中信深化合作，专注于其前50家门市，加快了销售势头，并驱动更强的执行力和生产力。

东南亚方面，保诚表示，马来西亚的新业务利润增长5%，继上半年下滑后，代理渠道下半年强劲复苏，扭转市场颓势；新加坡业务的年化新业务保费在上半年销售下滑之后，于下半年强力反弹，市场需求转向储蓄和财富管理产品，整体新业务利润增长2%。

2027年至少44亿美元自由盈余

展望未来，该公司指，将继续专注于优质的可持续增长，将2025年的增长势头延续至2026年，对2027年有效保险和资产管理业务带来至少44亿美元的经营自由盈余充满信心。