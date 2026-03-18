毛记耀才卖盘后先后急涨 憧憬第3只易主股爆升 背靠巨企有炒注资空间

继毛记葵涌（1716）落实卖盘狂飙2.5倍、耀才（1428）获批蚂蚁入主后亦爆升逾八成，令市场对于这类「易主股」趋之若鹜；值得留意的是，药明合联（2268）及东曜药业（1875）昨日收市后公布，有关药明合联作为要约人向东曜药业作出自愿有条件现金要约，已在所有方面成为无条件。换言之，有关交易已落实，甚至令市场憧憬成为第3只易主爆升股。

提购每股现金价为4元

翻查资料显示，东曜药业与药明合联今年1月中已公布，药明合联提出自愿要约收购东曜药业全部股份，每股现金价为4元，较股份停牌前收报溢价60%；连同购股权注销价，最高代价约27.9亿元，要约人拟以内部资源支付。交易完成后，要约人拟维持股份的上市地位。

翻查资料显示，东曜药业与药明合联今年1月中已公布，药明合联提出自愿要约收购东曜药业全部股份，每股现金价为4元，较股份停牌前收报溢价60%。

东曜药业最新则已公布，要约人已就股份要约接获涉及约4.63亿股要约股份有效接纳，占已发行股本总额及投票权约60.00%；以及要约人已就购股权要约接获涉及约651份购股权有效接纳，占尚未行使购股权总额之约85.33%。鉴于股份要约有效接纳数目，接纳条件已获达成，股份要约所有其他条件亦已达成。

不过，根据收购守则规则第15.3条，当要约已在所有方面成为无条件，要约应于其后至少14日维持可供接纳，除非要约人根据收购守则或适用法律规定修订或延长要约，否则要约将维持可供接纳至3月31日下午4时正。

唐牛：等换管理层及改名

对于东曜药业易主后前景，投资专栏作家唐牛向《星岛头条》表示，目前交易已成为无条件要约，即交易已100%落实，预计下一步就是等待更换管理层及更改股份名称。

他又认为，药明合联目前市值约700多亿元，而东曜药业市值则仅约30多亿元，未来有炒注资及「凑大」的空间。针对投资者部署而言，他指可以每股4元的GO价作止蚀位，较容易计数，博股价进一步向上。

事实上，药明合联及东曜药业两家为ADC领域CDMO（医药开发生产外包）公司，业务上具协同效应，随着交易落实，药明合联有望迅速扩大其国内产能和客户群，以巩固龙头地位；同时，药明合联两大股东分别为药明生物（2269）及药明康德（2359），强大背景亦令东曜药业前景更添憧憬。此外，鉴于上一轮创新药热潮中，药明合联母公司药明生物也曾透过收购工厂方式频频扩产，因此今次药明系另一收购甚至被视为可能是行业一个重要拐点。

毛记曾累升2.5倍 耀才单日涨近46%

另一方面，毛记及耀才先后卖盘也引来投资者憧憬。其中毛记于上周四（12日）确认卖盘，停牌前股价1.21元，翌日复牌升逾37%，本周一再升140%，盘中一度高见4.24元，即最多曾累升2.5倍。截至今日中午报3.36元，续较停牌前股价累升近1.8倍。

毛记葵涌于2018年在香港主板上市，当时公开发售部份录得超额认购约6,288倍。

耀才方面，耀才证券（1428）周一晚发公告宣布蚂蚁入主公司一事已完成向国家发改委申报，意味获内地监管批准，并预计3月30日前完成收购，停牌前报9.27元。消息刺激耀才周二复牌急升逾46%，盘中一度高见16.88元，即最多曾累升逾八成。截至今日中午报14.1元，续较停牌前股价累升52%。

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