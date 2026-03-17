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阅文去年亏损扩大至7.8亿元 不派息 称将进行全面AI转型

股市
更新时间：19:04 2026-03-17 HKT
发布时间：19:04 2026-03-17 HKT

阅文（772）去年经调整纯利8.58亿元（人民币，下同），按年下跌24.8%。首席执行官及总裁侯晓楠在业绩会表示，海外业务成为AI技术落地的重要增长市场，直言有计划借助AI技术推动短剧、AI漫剧及AI拟真人剧「一键出海」，持续将旗下热门作品于海外平台播出，并与迪士尼、Netflix及索尼等国际合作伙伴深化合作，扩大知识产权（IP）影响力。

AI投入属全公司级 提升IP营运效率

针对IP转化为影视及动画作品，阅文指，旗下生成式AI工具「漫剧助手」提供从网文到漫剧的一站式创作服务，大幅降低行业门槛，自推出以来已有超过100家漫剧工作室付费使用。高级副总裁黄琰表示，AI投入为「全公司级」，并已加入「全民养虾（应用AI代理）」，将推动内部团队全面AI转型，提升研发、编辑、IP营运等全链路效率，在扩大AI应用规模的同时实现业务成本优化，助业绩持续改善。

去年收入跌9% 腾讯渠道分发机制拖累

期内阅文收入73.7亿元，按年减少9.3%，毛利率46.1%，跌2.2个百分点。去年在线业务收入按年增加0.4%至40.47亿元，其中自有平台产品收入按年增加0.9%至35.62亿元；而腾讯产品渠道收入按年减少22.3%至1.9亿元，主要是由于腾讯产品渠道持续优化内容分发机制，以及优先通过集团的核心付费阅读产品进行分发，从而导致广告收入减少；第三方平台收入按年增加15.7%至2.94亿元。

IP衍生品GMV达11亿 增逾2倍

其他业务方面，去年版权运营及其他收入33.2亿元，按年跌18.9%，其中版权运营收入减少20%，主要是由于受排播延期影响，2025年上线的影视剧项目数量减少。阅文指，IP衍生品业务于去年创造了逾11亿元的商品交易总额（GMV），较2024年增长逾2倍；而AI漫剧业务于去年下半年创造逾1亿元的收入。

未来打造「IP+AI」创作生态

阅文表示，坚信IP与AI的协同将持续推动内容产业前行，将把AI深入融入创作辅助、精品制作、IP开发与全球化布局的每一个核心环节，打造「IP+AI」创作生态，成为放大好内容价值的系统级引擎。

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