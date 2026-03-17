Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国据报限制红筹公司来港上市 鼓励调整架构及内地注册 港交所午后倒跌

股市
更新时间：14:03 2026-03-17 HKT
发布时间：14:03 2026-03-17 HKT

据彭博引述消息报道，中国当局正在限制在海外注册成立的中国公司在香港进行IPO。虽然监管机构没有彻底禁止，但近期已开始劝阻所谓「红筹股」（即在中国境外注册、但在中国境内拥有资产和业务的公司）提交IPO申请，部份公司亦被要求在港上市前对其组织结构进行调整。有知情人士又表示，官员担忧此类上市可能导致资本外逃风险上升。有关消息传出后，港交所（388）股价午后倒跌，暂报404.8元，跌约0.3%。

解散红筹架构或增巨额成本

报道提到，有关举动正值中国监管机构寻求加强监管及简化合规流程之际，同时中国当局正鼓励企业在内地注册成立公司。有知情人士则表示，最新的监管指引引发了企业、投资银行、法律顾问和海外投资者的担忧；并补充指解散红筹股架构需要将国内营运公司的所有权转移回境内，可能会产生巨额成本。

部份投资者面临灵活性下降

此外，投资者也可能面临股权和减持方面的灵活性下降问题，因为外国创投基金和私募股权基金在投资于中国内地注册成立的公司时，将面临更复杂的退出路径，若要把资金从境内主体汇出，需要在严格的外汇管理规定下完成合规流程，同时还要面对更长的锁定期。

事实上，不少国有企业和私营企业过往通常会在开曼群岛和英属维京群岛等司法管辖区设立公司，并将国内资产注入这些公司，然后在香港或美国筹集资金，而中移动（941）和中海油（883）就是采用这种方式在香港上市的旗舰公司之一。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
18小时前
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
4小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
21小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
8小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
放蛇直击
6小时前
九龙湾恐怖车祸｜私家车高速铲上行人路 多名途人被撞至人仰马翻倒地
01:07
九龙湾9伤车祸‧车Cam直击｜私家车高速铲上行人路 多名途人被撞至人仰马翻倒地
突发
4小时前
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
22小时前