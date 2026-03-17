中国据报限制红筹公司来港上市 鼓励调整架构及内地注册 港交所午后倒跌

据彭博引述消息报道，中国当局正在限制在海外注册成立的中国公司在香港进行IPO。虽然监管机构没有彻底禁止，但近期已开始劝阻所谓「红筹股」（即在中国境外注册、但在中国境内拥有资产和业务的公司）提交IPO申请，部份公司亦被要求在港上市前对其组织结构进行调整。有知情人士又表示，官员担忧此类上市可能导致资本外逃风险上升。有关消息传出后，港交所（388）股价午后倒跌，暂报404.8元，跌约0.3%。

解散红筹架构或增巨额成本

报道提到，有关举动正值中国监管机构寻求加强监管及简化合规流程之际，同时中国当局正鼓励企业在内地注册成立公司。有知情人士则表示，最新的监管指引引发了企业、投资银行、法律顾问和海外投资者的担忧；并补充指解散红筹股架构需要将国内营运公司的所有权转移回境内，可能会产生巨额成本。

部份投资者面临灵活性下降

此外，投资者也可能面临股权和减持方面的灵活性下降问题，因为外国创投基金和私募股权基金在投资于中国内地注册成立的公司时，将面临更复杂的退出路径，若要把资金从境内主体汇出，需要在严格的外汇管理规定下完成合规流程，同时还要面对更长的锁定期。

事实上，不少国有企业和私营企业过往通常会在开曼群岛和英属维京群岛等司法管辖区设立公司，并将国内资产注入这些公司，然后在香港或美国筹集资金，而中移动（941）和中海油（883）就是采用这种方式在香港上市的旗舰公司之一。

