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港交所称改革制度无损上市质素 强调低质量公司「绝不过关」

股市
更新时间：17:43 2026-03-14 HKT
发布时间：17:43 2026-03-14 HKT

港交所昨就提升上市机制竞争力展开咨询，拟于3大领域放宽门槛，包括同股不同权（WVR）架构、海外发行人第二上市及转主要上市规定，以及首次上市规定及上市安排。交易所亦强化退回机制，呈现「松紧并行」的监管取向。港交所强调不会容许低质公司上市，会从多方面维持上市公司的高质量。有市场意见认为，港交所应同步加强资讯披露及独立董事职能，以平衡提升市场竞争力与投资者保障。

港交所上市主管伍洁旋于会上强调，绝不容许上市文件不齐备、低质量公司上市，收到每份申请均会仔细阅读，并与保荐人沟通，如果上市申请人不适合上市，将不会获批。她续指，在推行上市制度改革时，将会从多方面维持上市公司的高质量，同时亦会保障投资者的利益，并说优化上市制度和上市质素并无冲突。

强化退回机制 公开机构身份

建议提出将强化退回机制，即港交所退回上市申请时，不止公开保荐人的身份，还会「贴堂」，公布所有负责编备申请材料的专业机构的身份和角色。伍洁旋指，冀「增强版」退回机制可以提升质素、加强惩戒，而市场透明度还需要市场共同努力，希望中介机构提供更高质素文件。

德勤中国香港市场及业务成长主管合伙人吕志宏指，这次优化措施即使放宽WVR门槛，相关要求仍高于主板的最低标准，不担心优化措施后会降低上市质素。

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