业聚医疗末期息12仙多两成 拟恒常派中期息

业聚医疗（6929）昨日公布业绩， 派末期息每股12仙，按年多两成，计及先前派发的公司成立25周年的特别股息15仙，去年度共派27仙。该公司首席营运官刘桂祯表示，公司积极考虑派发恒常的中期息，以平衡公司情况及股东期望，惟暂未有特定的派息比例。

去年下半年美国业务恢复迅速

该公司已进军中东市场，她表示美伊战争暂时对公司没有太大影响，因为医疗器材是必需品。美国关税战方面，该公司董事长钱永勋表示，公司其中一个优势是平冲市场分布，以及拥有全球销售网络，另在荷兰和德国设有厂房。刘桂祯补充，美国关税战令公司在药物注册地及原材料方面有更多布局，而美国关税政策去年下半年放宽后，公司在美国市场的业务恢复很快。

收购和并购计划方面，刘桂祯指出公司会在销售网络、技术和产品等领域，探索相关机会，另不排除会与合作伙伴合作，而在地缘政治局势不稳下，合作伙伴的价值突显。 她续指，公司在亚太区已有良好基础，预计今年内开展在荷兰和比利时向医院直销的业务。

日本临床研究7月开展 研发开支增

她表示，由于一个日本临床研究于7月开展，故预计今年公司的研发开支会按年上升，而随著新产品陆续在日本上线，来自日本的收入将重拾增长动力。该公司位于中国杭州的厂房将于明年投产，而印尼厂房正在规划中，暂时有意先供应当地市场需求。

有产品纳入集采 内地收入跌13.9%

该公司去年度来自内地的收入按年跌13.9%，该公司首席财务官陈泳成解释，因为去年有产品纳入中国集采制度中，但公司现时约8成产品已纳入集采制度，预计此制度对公司日后的影响将会很轻微。