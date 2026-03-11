毛记葵涌卖盘 阿Bu及陈强出售近1.76亿股 套现逾1.2亿 买家为普通话拼音人士

《100毛》母企毛记葵涌（1716）上周五（6日）突然停牌以待根据香港公司收购及合并守则刊发公告，市场已传出卖盘消息；最新根据联交所资料显示，姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）旗下毛记葵涌大股东Blackpaper于3月5日与Brave Steed Legacy Limited等公司订立买卖协议，出售毛记葵涌1.755亿股份，每股平均价0.6963元，占公司已发行股本总额的65%，涉资1.222亿元。

东方升持股无变动

根据港交所资料显示，Brave Steed Legacy Limited控股人士为「马黎阳」，其英文名字是普通话拼音的「Ma Liyang」。

据股权披露显示，马黎阳是次向Blackpaper主要股东姚家豪及陆家俊购入上述股份，而毛记著名艺人东方升（王嘉伟）、梁海蕊、徐璋霖及元金盛于毛记的持股未有变动，合共持有675万股。

出售作价折让约42%

毛记葵涌停牌前报1.21元，即作价折让约42%；该股以年初至今计，累计升幅达116%。

林日曦2021年卖股退出

毛记葵涌创办人之一、「脑细」林日曦（徐家豪）早于2021年8月辞任执行董事，并悉数沽出所持股份予另外两名创办人姚家豪及陆家俊，当时作价为800万元。

翻查资料，当年的售股协议中设有一项关键条款，姚家豪及陆家俊承诺在交易完成后的5年内，不得出售其持有的Blackpaper BVI权益，亦不得向第三方出售令Blackpaper BVI持股量低于65%的股份。换言之，两人承诺5年内「不卖盘」。

毛记葵涌在截至去年9月底止的中期业绩，收入4,505万元，按年微增0.9%；纯利89万元，倒退78.8%。

毛记葵涌于2018年在香港主板上市，当时公开发售部份录得超额认购约6,288倍；上市价1.2元，首日一度升至11.76元，是招股价的8.8倍，惟上市两日后已自高位迅速回落逾七成，过去一年股价长期在「毫子股」水平。