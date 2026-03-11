Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IPO回拨新政后 机制B一手中签率仅1% 老虎证券：去年孖展额首破万亿

股市
更新时间：13:44 2026-03-11 HKT
发布时间：13:44 2026-03-11 HKT

港交所（388）IPO配售机制改革实施已满半年，公开发售部分不再常设强制回拨机制。老虎证券（香港）引用市场数据分析指，新制实施后至今，首挂升幅最高10只新股中，9只采用无强制回拨的「机制B」，且首日股价升幅最高达3.6倍，引发全城「抽新股」热潮。期内，选择机制B的IPO共有63家，压倒性超过会触发回拨的10家（其中2家选择机制A，另有8家选择18C），惟机制B的IPO一手中签率急剧下滑，仅约1%。

孖展认购占比升至超过9成

老虎证券数据显示，新制实施后，截至今年2月底，老虎证券孖展认购新股用户占比飙升至超过9成，较改革前约7成明显提升，带动老虎国际2025年全年孖展总额首次突破1万亿港元，创下历史纪录。

港股IPO回拨新制实施后，首挂升幅最高10只新股（截至2026年2月底)。
港股IPO回拨新制实施后，首挂升幅最高10只新股（截至2026年2月底)。

回顾市场数据，新制前后的IPO市场生态出现结构性转变。对比新规实施前一年，当时没有触发回拨的新股，一手中签率中位数高达50%，上市首日升跌幅中位数为4.2%，平均升约53.6%；触发回拨的新股中签率中位数亦有17.5%，超购倍数中位数为194倍，上市首日平均升约10.5%。

机制B超购倍数中位数增至1091倍

然而，新规实施后，63家无回拨的机制B公司数据表现呈极端化：超购倍数中位数暴增至1,091倍，令一手中签率中位数断崖式下跌至1%；但与此同时，机制B新股上市首日升跌幅中位数达24%，平均升53.6%。至于同期8家触发回拨的18C公司，因录得逾千倍超购，中签率中位数亦被压低至5%。

首挂升幅最高10只IPO全是「机制B」

此外，新制生效半年间，首挂升幅最高10只IPO，几乎皆采用「机制B」。以首挂升幅最高的诺比侃（2635）为例，首日股价升363.8%，惟一手中签率仅0.85%；而竞争最激烈、中签率最低的大行科工（2543）也采用机制B，在超购逾7,500倍下，一手中签率跌至极端的仅 0.02%，但中签率越低，亦不等于首挂升幅越高，该股首日升幅仅约14.9%。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
21小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
5小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
19小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
3小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
2026-03-10 13:36 HKT
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
5小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
22小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
4小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
4小时前