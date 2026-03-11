IPO回拨新政后 机制B一手中签率仅1% 老虎证券：去年孖展额首破万亿

港交所（388）IPO配售机制改革实施已满半年，公开发售部分不再常设强制回拨机制。老虎证券（香港）引用市场数据分析指，新制实施后至今，首挂升幅最高10只新股中，9只采用无强制回拨的「机制B」，且首日股价升幅最高达3.6倍，引发全城「抽新股」热潮。期内，选择机制B的IPO共有63家，压倒性超过会触发回拨的10家（其中2家选择机制A，另有8家选择18C），惟机制B的IPO一手中签率急剧下滑，仅约1%。

孖展认购占比升至超过9成

老虎证券数据显示，新制实施后，截至今年2月底，老虎证券孖展认购新股用户占比飙升至超过9成，较改革前约7成明显提升，带动老虎国际2025年全年孖展总额首次突破1万亿港元，创下历史纪录。

港股IPO回拨新制实施后，首挂升幅最高10只新股（截至2026年2月底)。

回顾市场数据，新制前后的IPO市场生态出现结构性转变。对比新规实施前一年，当时没有触发回拨的新股，一手中签率中位数高达50%，上市首日升跌幅中位数为4.2%，平均升约53.6%；触发回拨的新股中签率中位数亦有17.5%，超购倍数中位数为194倍，上市首日平均升约10.5%。

机制B超购倍数中位数增至1091倍

然而，新规实施后，63家无回拨的机制B公司数据表现呈极端化：超购倍数中位数暴增至1,091倍，令一手中签率中位数断崖式下跌至1%；但与此同时，机制B新股上市首日升跌幅中位数达24%，平均升53.6%。至于同期8家触发回拨的18C公司，因录得逾千倍超购，中签率中位数亦被压低至5%。

首挂升幅最高10只IPO全是「机制B」

此外，新制生效半年间，首挂升幅最高10只IPO，几乎皆采用「机制B」。以首挂升幅最高的诺比侃（2635）为例，首日股价升363.8%，惟一手中签率仅0.85%；而竞争最激烈、中签率最低的大行科工（2543）也采用机制B，在超购逾7,500倍下，一手中签率跌至极端的仅 0.02%，但中签率越低，亦不等于首挂升幅越高，该股首日升幅仅约14.9%。

